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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 3/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 3/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 3/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: تجنّب التدخل في مشاكل الآخرين حتى تجد راحتك، وكن على حذر من بعض الزملاء الذين يضمرون لك الشرّ

عاطفياً: يوم زاخر بالآمال والإيجابيات، أنت متواضع، ما يجعلك عرضة لأنظار من حولك 

صحياً: الأجواء الجميلة المحيطة بك تبقيك في حال من الفرح والسعادة والشعور بالارتياح 

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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رئيس قسم الأخبار

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