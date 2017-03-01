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استخدامات لا تعرفها لمجفف الشعر- بالفيديو

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استخدامات لا تعرفها لمجفف الشعر- بالفيديو استخدامات لا تعرفها لمجفف الشعر- بالفيديو

تعودنا استخدام مجفف الشعر لتجفيف وفرد الشعر فقط، ولكن هل تعلم أن لمجفف الشعر سواء كان البارد أم الدافئ استخدامات أخرى؟

وفيما يلي بعض هذه الاستخدامات:

إزالة الملصقات الورقية


لإزالة الملصقات من الأثاث أو النوافذ والجدران، قم بتوجيه الهواء الساخن عليها وبعدها يمكنك إزالتها بسهولة.

تجفيف البرطمانات قبل إعادة تعبئتها


بعد غسل الحاويات وبرطمانات الملح والفلفل، يمكنك تجفيفها من الداخل عن طريق الهواء الساخن وقبل إعادة تعبئتها، وبهذه الطريقة لا تلتصق محتويات البرطمان على الجانبين.

للتخلص من الشمع والألوان من الجدران


يمكنك التخلص من الشمع الذائب على الطاولات بواسطة مجفف الشعر ومن ثم مسحه بقطعة قماش مبللة، كما يمكنك إزالة أقلام التلوين من على الجدران باستخدام نفس الطريقة.


تزيين الحلوى كالمحترفين


توجيه الهواء الساخن على سطح بعض الحلويات قد يعطيك لمسه سحريه كالطهاة المحترفين.

إزالة الأتربة


بعض الأماكن يصعب الوصول إليها مثل لوحة المفاتيح وزوايا النوافذ وغيرها، ولكن يمكنك التخلص من هذه الأتربة والغبار باستخدام الهواء البارد للمجفف.

ألبوم الصور


يمكنك استخدام مجفف الهواء لسحب الصور العالقة بألبوم الصور القديم.

إزالة آثار الضمادات


تطبيق الحرارة على الضمادات الملصقة على الجسم قبل إزالته يجعلها أقل لزوجة وأقل ألماً.


تسخين بقايا الطعام وفرد الملابس


إذا كنت في غرفة فندق، فيمكنك تسخين بقايا الطعام باستخدام مجفف الشعر، كما يمكن فرد الملابس وذلك بعد رش بعض قطرات الماء عليها ثم توجيه الهواء الساخن عليها.

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