حظك اليوم برج الدلو الخميس 2/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: مناخا جيد على الرغم من بعض المعاكسات. تستقبل اليوم الاول من الشهر بمعنويات مرتفعة وقدرات كبيرة وثقة بالنفس



عاطفياً: تتخلص من بعض العقبات التي تقف عائقا في طريق علاقتك بالحبيب وتحاول أن تتأقلم مع العلاقة الجديدة



صحياً: لا تترك الشكوك تبعدك عن ممارسة الرياضة اعتقاداً ان لا جدوى من ذلك

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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