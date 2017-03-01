حظك اليوم برج الحوت الخميس 2/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: التصرف بطريقة عشوائية لن يكون سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية



عاطفياً: كثرة المزاح مع الشريك قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، وهذا لن يكون في مصلحتك



صحياً: لا تكثر من الملح في الطعام، وتجنب مختلف أنواع البهارات وخصوصاً الحارّ منها

ابراج مكتوب

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads