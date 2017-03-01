حظك اليوم برج العذراء الخميس 2/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مغازلة في محيط عملك، أو عن شراكة تؤدي دوراً في مسار الأسبوع الأول من الشهر



عاطفياً: وطد علاقتك الجيدة بالشريك، لتبني معه عائلة متينة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً



صحياً: تبدو بين الحين والآخر منزعجاً وقلقاً ومضطرباً، الحل بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

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