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حظك اليوم برج السرطان الخميس 2/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الخميس 2/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الخميس 2/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: يوم غير مناسب للتعامل مع مجموعات كبيرة من الأشخاص أو الناس، وتجنّب الأمور التي عليك فيها القيام بعمل ما مقابل مجهود كبير 

عاطفياً: إخلاصك يُشرقُ وهذا ما يجذب الشريك إليك. تَفكيرك بشأن قضية مهمة واسع وعميق 

صحياً: لا تنظر إلى ما يرتكبه الآخرون بحق صحتهم، ولا تحاول التمثل بهم

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

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رئيس قسم الأخبار

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