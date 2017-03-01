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جهاز الإحصاء || يؤكد صرف ثلاثة ألاف جنيه مكافأة لأي موظف يشارك في التعداد السكاني

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جهاز الإحصاء || يؤكد صرف ثلاثة ألاف جنيه مكافأة لأي موظف يشارك في التعداد السكاني جهاز الإحصاء || يؤكد صرف ثلاثة ألاف جنيه مكافأة لأي موظف يشارك في التعداد السكاني

قال اليوم اللواء "أبوبكر الجندي" رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس "شريف إسماعيل" قد ناقش مناقشة ما تم إنجازه، مؤكداً انه تم الانتهاء من 75% من المخطط المستهدف للجهاز بشان التعداد السكاني، وسوف يتم الانتهاء من باقي الأعمال خلال 10 أيام فقط .

وأشار رئيس الإحصاء من خلال تصريحات صحفية لأحد المواقع ، وذلك  على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، أنه سوف يتم الاستعانة بـ41 ألف موظف ، بدلاً من 25 ألف موظف تم بهم الاستعانة في المرحلة الأولى من الجهاز الإداري في الدولة بالإضافة للعاملين في الجهاز، مشيراً إلى انه سوف يتم تخصيص عدد  خمسة ألاف معاون للتعداد بمحافظة القاهرة.

وأضاف "أبوبكر" أن رئيس الوزراء "شريف إسماعيل" قد أصدر كتاباً دورياً من أجل اجتذاب الموظفين للمشاركة في التعداد السكاني، موضحاً أنه يجب على من رغب في المشاركة في التعداد السكاني من موظفي الجهاز الإداري للدولة المصرية، أن يتقدم بصورة بطاقة الرقم القومي  و2 صورة شخصية، على أن يكون مؤهل عال، ويجيد التعامل مع مهارات الحاسب الآلي.

كما أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات انه سيتم صرف مكافأة مالية كبيرة  بقيمة  "ثلاثة ألاف جنيه" ، لكل موظف يشارك في التعداد السكاني بالإضافة إلى راتبة الأساسي في الجهة الأصلية التي يعمل بها الموظف، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها حصر التعداد السكاني باستخدام جهاز الحاسب الآلي .

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