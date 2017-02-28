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مصدر بالتموين: مقترحان لإعادة هيكلة منظومة الدعم أحدهما يتعلق بخفض فارق نقاط الخبز المجانية

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مصدر بالتموين: مقترحان لإعادة هيكلة منظومة الدعم أحدهما يتعلق بخفض فارق نقاط الخبز المجانية مصدر بالتموين: مقترحان لإعادة هيكلة منظومة الدعم أحدهما يتعلق بخفض فارق نقاط الخبز المجانية

قال مصدر بوزارة والتجارة الداخلية  معلناً أن وزير التموين الحالي الدكتور ” على مصلحي” يدرس حاليا بعض المقترحات الهامة من اجل إعادة هيكلة منظومة الدعم المقدم للمواطنين محدودي الدخل، ويأتي ذلك بالتزامن مع المرحلة الثانية من تنقية البطاقات التمونية، وحذف غير المستحقين للدعم، حيث تم تشكيل لجنة من عدد من الوزارات في تلك اللجنة القائمة على تنقية البطاقات في المرحلة الثانية، ولم يتم الكشف عن معاير اللجنة حتى الآن، ولكنه سوف يتم الإعلان عنها للمواطنين عقب حذف غير مستحقي الدعم.

 

مقترحات نقاط الخبز

ومن أهم المقترحات التي يدرسها وزير التموين الحالي، لما هو تم نشره على أحد المواقع المصرية الصادر اليوم، في إطار خطة وزارة التموين من أجل إعادة هيكلة تقديم الدعم للمواطنين المصريين محدودي الدخل، ويجد اقتراحين أساسيين هما :-

 

الاقتراح الأول :- يتم ربط قيمة الدعم المخصص للفرد المصري  في بطاقات التموين بقيمة 21 جنيهاً بثلاث سلع فقط يقوم الفرد في الاختيار فيما بينها وهى ” السكر والزيت والأرز”، أما السلع الأخرى مثل الجبن والتونة والدقيق يتم صرفها من فرق نقاط  الخبز.

الاقتراح الثاني :- يتم خفض حصة الفرد من الخبز من خمسة أرغفة إلى ثلاثة أرغفة فقط تزامناً مع زيادة الدعم المقدم للمواطن أو الفرد من 21 جنيهاً إلى 25 جنيهاً أو 30 جنيهاً بحد أقصى على البطاقة التمونية، على أن يتم ربط هذا المبلغ بالسلع الأساسية فقط وهى ” الزيت والسكر والأرز”.

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