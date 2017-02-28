حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 1/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تجرب اليوم أشياء جديدة في العمل وتتعلم منها دروساً مفيدة جداً للمستقبل



عاطفياً: الحبيب ينظر إليك بعين الوقار والاحترام فلا تخذله، بل بادله بأفضل ما يكون



صحياً: سواء أكنت مهتماً للرياضة أم لا، فإن لا مهرب لك من ممارستها بعد وصول وضعك الصحي إلى مرحلة تتطلب منك ذلك

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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