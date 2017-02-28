حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 1/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تماطل في مشروع أو تعاني مماطلة وتبذل جهوداً مضاعفة بغية المحافظة على موقع أو دفع عمل نحو الإنجاز



عاطفياً: لا تقدم على أي تصرّف قد يسيء إلى الشريك، فهو حسّاس ولا يحتمل التشكيك في نيّاته مع أنها سليمة دائماً



صحياً: أنت إنسان آخر أمام المأكولات الشهية، حاول التخفيف منها للحفاظ على سلامة صحتك

ابراج مكتوب

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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