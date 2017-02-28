فوائد الثوم لعلاج أكثر من 30 مرض / فوائد ومميزات الثوم

شيماء مصطفى

الثّوم أو ما يعرف علمياً باسم (Allium sativum) هو نبات عُشبيّ ثُنائي الحَول، وهو من النباتات التي تُزرع في جميعِ الأقاليم في العالم، وهو من أقدم النباتات التي عُرفت على مرّ العصور، وقد عرفت في العديد من الحضارات القديمة بصفاتها الوقائية والعلاجية؛ حيث كانت مستعملةً في الطب العربي والهندي والصيني القديم لعلاج العديد من الأمراض.

من ميّزات الثوم أنّه يأتي من بصلةٍ تحت أرضية؛ وهذه البصلة تتكوّن من عدد من الفصوص المتلاصقة المنفصلة والمتّصلة من المنتصف فقط، وقد اعتبرها الطبيب اليوناني جالينوس ترياقاً عاماً لجميع الأمراض.

ويتركب الثوم بشكلٍ أساسيٍّ من مركبات محتوية على الكبريت والحمض الأميني س-ألليل السيستين، ويحتوي الثوم غير المهروس على مادة الألليل التي تتحول إلى الألليسين عند هرسها وتفاعل الأللين مع إنزيم الألينيز، ويعطي الأليسين الرائحة المميزة للثوم، ثم ينتج عن الأليسين العديد من المركبات الأخرى، ويقاس نشاط الثوم وعمله عن طريق محتواها من الأليسين.

يتميّز الثوم أيضاً برائحته النفّاثة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من دخول المسجد بعد أكله حتى لا تؤذي رائحته المصلّين، وأخبر أنّ ما يؤذي الناس يؤذي أيضاً الملائكة. أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث العلاقة ما بين تناول الثّوم وفوائده الوقائية والعلاجية من مشاكل صحيّة متعدّدة سنذكرها في هذا البحث.

فوائد الثّوم

تتعدد فوائد الثوّم وتختلف طرق أخذه، ومن فوائده:

خفض مستوى الكولسترول وضغط الدم: ويعتبر هذا الاستخدام هو الأكثر شيوعاً للثوم، حيث وجدت العديد من الدراسات أنّ تناول الثوم يقلّل من مستوى الكولسترول الكلّي في الدم، ومن مستوى الكولسترول السيئ (LDLL)، إضافةً إلى أنّ العديد من الدراسات أثبتت أن تناول الثوّم بشكلٍ منتظم يساهم في خفضِ ضغط الدم، عن طريق تأثيرها في ارتخاء عضلات الأوعية الدموية عن طريق رفع إنتاج أكسيد النيتريك الذي يعمل على توسيع وارتخاء الأوعية الدموية.

الوقاية والعلاج من أمراض القلب والأوعية الدموية:

حيث إنّه يحارب تصلّب الشرايين وتراكم الخثرات والتجلطات،[٢] وكما وذكر في النقطة السابقة، فإنّ تأثير الثوم المثبت في العديد من الدراسات في خفض ضغط وكولسترول الدم بالإضافة إلى أثرها في تخفيض الدهون الثلاثية يساهم في أثرها الوقائي والعلاجي في أمراض القلب والشرايي

. مكافحة الأمراض المعدية:

استخدم الثّوم منذ قرون لعلاج الكثير من الأمراض المعدية التي تشمل العديد من أنواع البكتيريا والفيروسات والفطريات، وفي الأبحاث الحديثة وجد أنّ للثوم آثاراً فعّالةً في محاربة العديد من أنواع البكتيريا الموجبة والسالبة الجرام، حيث إنّ مادة الألليسين تقاوم إنزيمات البكتيريا، كما وجدت العديد من الدراسات آثاراً فعالةً للثوم في محاربة البروتوزوا، ولذلك تستخدم كعلاج لداء الجاريا الطفيلي الذي يصيب الجهاز الهضمي مسبباً العديد من الأعراض، كما وجد له دور فعّال في محاربة العديد من أنواع الفطريات.

لا توجد دراسات كافية لتأكيد أثر الثوم على الزكام ويبقى الدليل العلمي لأثر الثوم على الزكام غير واضح ويحتاج إلى المزيد من الأبحاث.

الوقاية والعلاج من السرطان: وجدت الأبحاث أنّ الثوم يحتوي على العديد من المركّبات المحاربة للسرطان، وخاصةً المواد المحضرة بالمستخلصات الزيتية مثل مادة (دياليل) التي لها دورٌ فعّال في مُحاربة خلايا سرطان الثدي، وتشمل الميكانيكيات التي تحارب بها المركبات المختلفة في الثوم الخلايا السرطانية تنشيط الإنزيمات التي تقوم بإبطال مفعول المواد المسرطنة، والتعارض مع تكوين الأحماض النووية (DNA) للخلايا السرطانية.

التخلص من الجذور الحرة التي تُسهم في تكوين الخلايا السرطانية، ومنع تكاثر ونمو الخلايا، وتعطيل نمو الأوعية الدموية في السرطان، وقد وجد أنّ معدّل نمو الخلايا السرطانية يقل باستخدام الثوم، كما استنتج المعهد الوطني الأمريكي أنّ الثوم هو أعلى المواد الغذائية احتواءً للمواد المحاربة للسرطان. وفي التجارب الحيوانية، وجد أثر للثوم ومكوناته في منع تطور الخلايا السرطانية في الأورام المحفزة كيميائياً في كلّ من: سرطان الكبد، وسرطان القولون، وسرطان البروستات، وسرطان المثانة، وسرطان الغدد اللبنية، وسرطان المريء، وسرطان الرئة، وسرطان الجلد، وسرطان المعدة، كما أنّ الثوم يرفع من قدرة جهاز المناعة على محاربة الخلايا السرطانية.

الثوّم وداء السكري: وجدت العديد من الدراسات على حيوانات المختبر أثراً فعّالاً للثوم في تخفيض مستوى سكر الجلوكوز في الدم، كما وجدت أثراً في تخفيض كولسترول ودهون الدم في حيوانات التجارب المصابة بالسكري، غير أنّ أثر نتائج الدراسات التي أجريت على الإنسان لا زالت متضاربة في أثره على سكر الدم، إلا أنّها أوضحت أثراً فعّالاً له في محاربة الكولسترول ودهون الدم في الأشخاص المصابين بالسكري.

وجدت دراسة أجريت لمدة اثني عشر أسبوعاً أنّ مستخلص الثوم مع دواء السكري (الميتفورمين) يخفّض من سكر الدم بشكلٍ أكبرٍ من الميتفورمين وحده، كما وجدت بعض الدراسات أثراً فعّالاً لتناول مستخلصات الثوم لفتراتٍ طويلةٍ على سكر الدم، في حين أنّ بعض الدراسات لم تصل لنفس النتيجة، ووجدت بعض الدراسات أثراً فعّالاً لمستخلصات الثوم في تحسين حالات مقاومة الإنسولين.

الثّوم ومحاربة الصلع: هناك بعض الدلائل العلمية على فائدة الثوم في تحسين نموّ الشعر من خلال استخدامه كمستحضر موضعيّ مع غيره من المستحضرات؛ حيث إنّه يساعد في محاربة مرض الثعلبة.

الثّوم وفطريات الجلد:يستعمل البعض زيت الثوّم على بشرته لعلاجِ الالتهاب الفطريّ.

محاربة الشيخوخة: للثوم دور مثبت كمضاد أكسدة يحمي الخلايا ويحارب شيخوختها المبكرة.

خسارة الوزن: تقترح بعض الدراسات أثراً للثوم في محاربة السمنة والوزن الزائد.

والان سنتعرف على فوائد الثوم على الريق لعلاج أكثر من 32 مرض فى أقوى بحث على الانترنت

1. علاج الكوليسترول

الثوم فعال في خفض الكوليسترول، وبالتالي يساعد في تقليل الاصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب . السمن أو الزبدة يزيد لزوجة الدم وزيادة الكوليسترول في الدم تسبب سماكة وتصلب الشرايين.تناول الثوم يقلل من هذه التغييرات التي تحدث.

2. ضغط الدم المرتفع

شرب مزيج من 6 قطرات من عصير الثوم مذاب في 4 ملعقة صغيرة من الماء مرتين يوميا . يخفض الضغط

3.كل أنواع الصداع النصفي

طحن الثوم، ووضعه على الودجين ( وهى الاوردة الكبيرة فى جانبى الرقبة) أو في أي مكان به ألم.

في الصداع النصفي. 2 توضع قطرات من عصير الثوم في فتحة الانف المعاكسة لجانب آلام الرأس. او يمكن ان يمضغ فص ثوم كل ساعة

4- الام المعدة

إضافة 1/2 سم عصير الثوم إلى 4 سم من المياه. يضاف الملح حسب الذوق. يخفف من آلام المعدة. كوب واحد مرة مساءا

5– ترهل الثديين

أكل 5 فصوص من الثوم يوميا يساعد على التخلص سريعا من ترهل الثديين فى 3 اسابيع

6- قمل الشعر

طحن ثلاث فصوص من الثوم. تخلط مع عصير الليمون. تدلك بها فروة الرأس ليلا . يغسل الشعر في الصباح. كرر ذلك لمدة 5 أيام كل يوم. سيقتل كل قمل الشعر.

ملحوظة : خذ حذرك من ان يمس خليط الثوم مع الليمون عينيك اثناء تدليك فروة رأسك بهم

7. الديدان المعوية

اذا كنت تصاب بالديدان المعوية كل فترة فيمكنك أكل 5 فصوص من الثوم مع العسل ثلاث مرات في اليوم. استمر على هذا لمدة 2-3 أشهر ستتخلص نهائيا من الديدان المعوية.

8.العظام

يفيد فى كسور العظام، وزيادة كثافة العظام، وأمراض العظام عن طريق اكل الثوم بطريقة دورية لفترات كبيرة ومستمرة.

9. روماتيزم

A . تدليك مكان الالم بزيت الثوم يوميا. وصفة اولى

B . تقطيع الثوم قطع صغيره او يفرم. يدق حوالى 10 حبات قرنفل وتغلى مع كوب من الحليب حتى يثخن. يشرب هذا لمدة 6 أسابيع.وينبغي أن يؤخذ في الليل. تجنب الأشياء الحامضة والحلوة. وصفة ثانية

10. الهضم

ابلع 4 فصوص من الثوم يوميا. حيث يفيد الثوم فى ازالة غازات البطن ويقوي الجهاز الهضمي.

11- الحكة المتكررة

غلي الثوم في الزيت.يفضل زيت الزيتون.انتظر حتى يصبح دافىء . تدليك المكان المصاب صباحا ومساءا.

12- امراض الاسنان

يفيد في إلتهاب اللثة، وتورم اللثة، والألم، وسوء التنفس وذلك عن طريق إضافة 20 قطرة من عصير الثوم على 1 ملعقة شاي من العسل وتلعق , يكرر صباحا ومساءا .

13. القلق والتوتر

إضافة 4 فصوص من الثوم في 1/2 كوب من الحليب الساخن ويتم شربه. بعد هذا اشرب 1/2 كوب من الحليب العادي . كرر الوصفة لبضعة أيام

14- البلغم

إضافة عصير الثوم في ماء ساخن ويشرب . فانه يقلل من ألم الصدر أيضا

15. الوقاية من الكوليرا

إبقاء الثوم في أماكن مختلفة في المنزل. حيث أنه يقتل بكتيريا الكوليرا.

16. شلل

يفيد فى علاج الشلل من جانب واحد، يطحن 25 جرام من فصوص الثوم حوالى 5 فصوص. يغلي في كوب كبيرمن الحليب. عندما يثخن الخليط يزداد قوامه ويتماسك ، انزله من على النار وقم بتبريده وتناوله مع الطعام يوميا.

17. لدغات الحشرات السامة

تدليك عصير الثوم في مكان الدغة يخفف آلام الدغة

18- الكحة

— يطهى ثلاثة فصوص ثوم مفرومين فى فنجان من زيت الزيتون, تدلك منطقة الصدربقطنة مبللة بالكحول ( يمكن استخدام البرفان ) وذلك لازالة الاتربة وتفتيح مسام الجلد.

ثم يدهن خليط الثوم وزيت الزيتون على منطقة الصدر مع التدليك لمدة 5 دقائق.

توقف عن تناول الاشياء الحمضية مثل الطماطم المانجو البرتقال والليمون وما يشابههم . وتناول الثوم مع الاكل ثلاث مرات فى اليوم

— لكوب من عصير الرمان إضف 20 قطرة من عصير الثوم. فهى خلطة تساعد في جميع أنواع السعال.

19- التهاب الحلق

فصين ثوم مفرومين على كوب ماء ساخن ويترك قليلا ثم تتناوله كوب صباحا ومساءا

20. صرع

A . سحق الثوم والسماح للشخص بشم رائحتة . فإنه يستعيد وعيه.

B. خذ 10 فصوص من الثوم وقم بغليهم في الحليب يوميا.

21. هستيريا

وضع عصير الثوم في الأنف يجلب المريض إلى رشده.

22- السعال الديكى

نقع معلقة لوز فى الماء لمدة 12 ساعة ثم اضافة 2 فص ثوم الى اللوز وطحنه جيدا تناول الخليط معلقة صغيرة على الريق او مذابة فى كوب ماء ومحلاه بالعسل

وصفة اخرى : فنجان من الماء مضاف اليه معلقة عسل نحل وفصين ثوم مفرومين يتم تناول هذا الخليط 4 مرات يوميا

23. توقف البول

ربط 10 فصوص من مفروم الثوم تحت السرة يقوي المثانة الضعيفة ويدر البول.

أيضا،

طحن 250 غرام من الثوم. إضافة 500 غرام زيت خردل و 2 لتر ماء اخلطهم في وعاء . يغلي حتى يتبخر كل الماء. انتظر حتى يبرد . ثم قم بتدليك منطقة ما تحت السرة مرتين يوميا

24- الاكزيما

يتم حرق 4 فصوص ثوم , وتضع رمادهم على فنجان عسل نحل ويتم دهان المكان المصاب

25. علاج الصمم

تقلى 8 فصوص من الثوم في 60 مل في زيت السمسم او اى زيت اخر بارد توضع 2 قطرات من هذا الزيت في الاذن مرتين لعدة أيام

26. أمراض الأذن

تغلي 4 فصوص من الثوم في 1 ملعقة كبيرة من زيت الخردل وتوضع قطرة في الأذن المصابة. ويفيد الثوم في تخفيف الألم، وعلاج الجروح، وتصريف القيح ( الصديد ) من الأذن .

27.التعتيم الليلى

مضغ 1 فص ثوم ويبلع. القيام بذلك قبل الذهاب إلى النوم بعد غسل اليدين والقدمين. يمكن تناوله مع عسل النحل اذ انه يمكن ان يسبب حرقان فى الصدر مع كثرة الاستخدام

28- مرض السل

الثوم يحسن الحصانة. الثوم يقتل الجراثيم المسببة للسل.

هو العنصر الاساسى فى علاج السل الذى يساعد في جميع أنواع السل وخصوصا رحيقه. الثوم يحتوي حامض الكبريتيك الذى يقتل جراثيم السل.

في 250 غرام حليب أضف مفروم 10 فصوص من الثوم. اغلي هذا فى الحليب، وتناولهم مع القرنفل

يقلل ايضا من انتاج البلغم، توقف التعرق ليلا، ويزيد الشهية ويزيل الارق والتوتر .

الثوم له فوائد بعد الوجبات أيضا

29- الربو

10 قطرات من عصير الثوم ، 2 ملاعق من العسل في كوب من الماء يخلطوا ويعطى يوميا لمريض الربو ويساعد في السيطرة على النوبات وكذلك يمكن أن يعطى حتى أثناء نوبة الربو.

30- ذات الجنب ( الاستسقاء )

إذا تراكمت المياه في الرئتين، مع وجود الحمى، والتنفس متقطع ، وهناك ألم في الصدر،

يتم عمل كمادات من الثوم والدقيق وتوضع على منطقة العنق ناحية القصبة الهوائية

فى الاسفل سنتحدث عن بعض النقاط الهامة من كتاب “الثوم المجهول صانع المعجزات” الذى كتبه يوشيو كاتو من اليابان حيث يقول ان أكل الثوم مفيد من أجل الصحة في الحالات التالية:

31- سرطان المعدة

يساعد اكل الثوم في حالات سرطان المعدة. يطحن الثوم ويخلط في الماء. يشرب هذا الخليط يوميا بانتظام.

أخذ الثوم بعد الوجبات 3 مرات يوميا تبقى المعدة نظيفة. حيث انه يحفز الكبد بسبب الأكسجين والدم الذى يصل إلى الشعيرات الدموية في المعدة

32- الصحة العامة

قرحة المعدة , ارتفاع ضغط الدم ,الديدان والتلوث . يتم اكل 4 فصوص من الثوم بعد وجبات الطعام اليومية.

– يطحن1/2 فص من الثوم ناعما ويخلط في الماء الساخن . يتم الغرغرة بذلك لعلاج التهاب اللوزتي

– الاكزيما, قضمة السقيع, الثعلبة, سرطان الجلد والقوباء الحلقية كل هذا يعالجه الثوم وذلك عن طريق تناوله مع دهان زيت اثوم على مكان الاصابة مرتين يوميا

فوائد الثوم للجنس

علاج العجز الجنسي والعقم

A. طحن 60 غرام ثوم في السمن النقي وتناولها مع الطعام يوميا.b. مضغ خمسة فصوص من الثوم وشرب الحليب فى الصباح الباكر . يفضل ذلك فى فصل الشتاء. حيث تساعد الوصفة في علاج العقم عند النساء

كيف تأكل الثوم

أكل الثوم في وقت ما بعد وجبات الطعام. خذ بضع رشفات من الماء أولا، لترطيب الفم .احفظ الثوم بعيدا عن الأرض اذا كنت ستتناول الثوم نىء احرص ان تكون حجم الفص فى حجم حبة البازلاء وابلعه مع الماء. سيظهر التاثير بعد حوالي 5 دقائق بعد هذا ستشعر أنه يعمل في المعدة. إذا كنت لا تشعر بأي شيء فان معدتك في حالة سيئة جدا.

الثوم يعمل بشكل أفضل عندما يؤكل نىء . ومع ذلك ينبغي أن يؤكل أيضا مطبوخ ، وخاصة، فإنه لا يرفع الكوليسترول في الخضروات التى توضع في السمن أو الزبدة . حيث ان وضع الخضار في السمن أو الزبدة من دون وضع الثوم، يرفع الكولسترول

تحتوى 10 قطرات من زيت الثوم على 1 مللى جرام من المكونات النشطة والتي هي عبارة عن

ثاني كبريتيد ثنائي الآليل، بروبيل الأليل ثاني الكبريتيد والتى من فوائدها ان تبقي الدم رقيق

وتذيب الرواسب التى تسبب انسداد الشرايين مع الكولسترول.

التخلص من رائحة الثوم

يمكن إزالتها عن طريق الحفاظ على فصوص الثوم في الماء لمدة 12 ساعة.قبل تناوله

مضغ الكزبرة أيضا يزيل رائحة الثوم

كيفية استخدام عصير الثوم

يستخدم عصير الثوم بوضعه على الأجزاء المتضررة لمدة 5-10 دقائق

تنبيه:

الثوم يسبب حرق حاد فى الصدر لبعض الاشخاص ويمكن أن يحرق الجلد، ويمكن أن يسبب البثور. وبالتالي، يستخدم الثوم بحذر لفترة قصيرة فقط

شبكةعيونالإخبارية

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