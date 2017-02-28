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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 1/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 1/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 1/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: يخلق هذا اليوم فارقاً كبيراً بين الأمس واليوم في الأفضلية، وتبقى الأولوية للمعالجة الأكثر رواجاً

عاطفياً: كل المعطيات تشير إلى قدرة الشريك على تحمّل كل شيء من أجلك، فتبادر إلى التقرب منه أكثر من أي وقت مضى وتقف إلى جانبه في أدق الظروف

صحياً: تقرر السفر مع الشريك إلى إحدى الجزر الجميلة للقيام بمغامرات شيقة

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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رئيس قسم الأخبار

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