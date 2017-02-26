تعرف على فوائد «الكوارع» المذهلة

شيماء مصطفى

«الكوارع» تحد من شيخوخة البشرة وتخلصك من آلام المفاصل

مع ارتفاع أسعار اللحوم في عيد الأضحى، يلجأ بعض الناس إلى البحث عن بديل لها فيجدون أمامهم «إكسسوارات اللحوم» أو ما يعرفه الناس باسم «الحلويات»، حيث تشمل «إكسسوارات اللحوم» الممبار والكوارع والكلاوى والفشة والكرشة ولحمة الرأس، وغيرها من أحشاء الأبقار والجاموس والجمال، وللكوارع فوائد صحية قد لا يعرفها الكثيرون.

وقال الدكتور خالد يوسف، استشارى التغذية العلاجية، أن الكوارع تتميز بقدرتها العالية على الحد من شيخوخة البشرة، وترهلات الجلد والتجاعيد، كما تزيد من مرونة الجلد لاحتوائها على البروتين الطبيعى "الكولاجين.

وأضاف"يوسف": الكوراع تعد غنية بعنصر الماغنيسيوم الذي يحد من التوتر والانفعال، كما تعتبر غذاء مناسبا لمرضى خشونة المفاصل حيث تعمل على مرونة المفاصل وتحد من الآلام.

وأوضح"يوسف": إلى أنه للحصول على طبق صحى من شوربة الكوارع يشترط تنظيف الكوارع جيدًا بدعكها بالملح والخل ثم غسلها جيدًا، أما عند السلق فيتم التخلص من الماء ثم تسلق في ماء جديد مع وضع الإضافات المعروفه لصنع الشوربه، أما بعد النضج يتم نزع طبقة الدهون المتكونة على سطح الشوربة وذلك يكون بتحضيرها قبل تقديمها بيوم كامل والاحتفاظ بها في الثلاجة، حتى تتماسك طبقة الجيلاتين، ثم يتم نزع طبقة الدهن المتجمعة على سطح الشوربة بسهولة.

شبكةعيونالإخبارية

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