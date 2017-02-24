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ننشر حقيقة وفاة المشير طنطاوي

  • مصر
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ننشر حقيقة وفاة المشير طنطاوي ننشر حقيقة وفاة المشير طنطاوي

كشف اليوم الخبير العسكري المصري، اللواء عبد المنعم كاطو، في بيان رسمي وعاجل منذ قليل، عن نفيه الكامل كل ما تردد في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي صباح اليوم الجمعة، حول وجود أنباء تفيد بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الأسبق والقائد العام للجيش المصري.

حيث أوضح اللواء عبد المنعم كاطو، في حوار رسمي اليوم، على أن المشير محمد حسين طنطاوي يعد أبرز الشخصيات العامة المصرية ومن اهم الشخصيات السياسية، حيث أن في حالة وفاة المشير طنطاوي كما تداول البعض سوف يكشف عن الوفاة بشكل رسمي في التلفزيون المصري.

 

ويذكر على أنه قد انتشرت في وقت سابق أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في الفترة الماضي، ووزير الدفاع الأسبق في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وقد انتشرت الشائعات بشكل كبير صباح اليوم، حيث أنها شائعة مغرضة ولا يوجد لها أي أساس من الصحة

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