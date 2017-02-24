فوائد البرتقال - أهمية البرتقال لصحتك

حديثنا اليوم عن فاكهة محببة جدا الى القلب واجمع الكل على حبها ومدى فائدتها كما انها اشهر الفواكهه الحمضية واغناها بفيتامين C وهى فاكهة البرتقال ، ينتمى البرتقال الى الحمضيات ويحتوى على الكثير من الفيتامينات وليس كما يظن البعض انه يحتوى فقط على فيتامين C بل يحتوى ايضاً على فيتامين A ، B1 ، B2 .

اما عن مكوناتها فهمى تتكون من :

80% ماء

10% ألياف

5% مواد معدنية وأحماض

3% سكريات وفيتامينات

2% دهون

يعد البرتقال من اغنى الفواكهه بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد والكالسيوم وحمض الستريك ، كما تتعدد أنواعه مثل البرتقال الحلو ، البرتقال اليوسفى ، برتقال سيفيل او الحمضى ، البرتقال ابو سره ، والبرتقال اليابانى .

الوقاية من السرطان

يحتوى البرتقال على مركب D- الليمونين والذى ثبتت فاعليته فى الوقاية من بعض انواع السرطان مثل سرطان الرئه وسرطان الثدى والفم والقولون والجلد ، كما يعمل فيتامين C كـ مضاد للأكسدة .

امتصاص المعادن

يحتوى البرتقال على حمض الفوليك والذى يساعد بشدة على امتصاص الدم للحديد وبالتالى يساعد على مواجهة مشكلة الانيميا كما يساعد حمض الفوليك على نمو الدماغ بشكل سليم .

تقوية المناعة

يحفز فيتامين C الموجود بالبرتقال على انتاج خلايا الدم البيضاء فى الجسم مما يعمل على تقوية المناعة .

القرحة

يحتوى البرتقال على الألياف والتى تعمل على علاج قرحة المعدة واثبتت الدراسات ان تناول ثمرة برتقال يوميا يعمل على الوقاية من قرحة المعدة ، كما ان مركب البكتين الغير قابل للهضم يعمل على زيادة نمو بعض البكتريا الهامة والمفيدة للمعدة والتى على الوقاية من الاصابات المعوية .

مواجهة الامساك

البرتقال مصدر جيد جدا من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، التي تساعد على إبقاء المعدة والأمعاء صحية عن طريق منع المشاكل مثل متلازمة القولون العصبي. محتوى الألياف بكميات كبيرة جيد لهضم الطعام و يمنع الإمساك واجهاد.

مضادات الاكسدة

بما ان البرتقال يحتوى على مضادات الاكسدة فعلينا التنويه باهميتها فهى تعمل على مواجهة الشيخوخة والوقاية من الكثير من الامراض كما انها تعمل على عكس التأثيرات الضاره للأشعه فوق البنفسجية .

صحة القلب والاوعية الدموية

اثبتت الدراسات ان تناول حبة برتقال يومياً تحافظ على صحة القلب وسلامة الاوعية الدموية وذلك الاحتواءه على الهيسبريدين وحمض الفوليك والالياف الغذائية .

مضادات الالتهابات

يحتوى البرتقال على مركب الفلافونيد والذى يعمل على اللتئام الجروح كما يعمل على مواجهة التهابات المفاصل والتخفيف من الالام .

مواجهة حصوات الكلى

يحتوى البرتقال على السيترات وهو من اهم المركبات التى تعمل على مواجهة حصوات الكلى فحصوات الكلى تتكون من تركز المواد الكيماوية والمعادن ويعمل السيترات على مواجة الاضطراب الذى يؤدى الى تركز المواد الكيماوية والمعادن لذلك ينصح المعرضين او المصابين بحصوات الكلى بتناول عصير البرتقال بشكل يومي .

يحمي البشرة

البرتقال مليئ في البيتا كاروتين، الذي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الخلايا من التلف. بيتا كاروتين يحمي البشرة من الجذور الحرة ويساعد على منع علامات الشيخوخة.

غني بالبوتاسيوم

البرتقال مليئ بالبوتاسيوم وهو المسؤول عن مساعدة وظيفة القلب . عندما تصبح مستويات البوتاسيوم منخفضة للغاية، تصبح ضربات القلب غير طبيعية، والمعروفة باسم عدم انتظام ضربات القلب.

يمنع تساقط الشعر

البرتقال يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C المحتوى الذي هو مطلوب لإنتاج الكولاجين والتي بدورها هي المسؤولة عن الحفاظ على أنسجة الشعر.

الحيوانات المنوية

المواد المضادة للاكسدة وفيتامين C الموجودة في معظم الفواكه، بما في ذلك البرتقال يحسن نوعية و حركة الحيوانات المنوية وبالتالي حفظ الخصوبة. فيتامين آخر يسمى حمض الفوليك أيضا من المغذيات الأساسية للحفاظ على الحيوانات المنوية السليمة التي يمكنك الحصول عليها من البرتقال. كما أنه يحمي الحيوانات المنوية من الأضرار الوراثية، والتي قد تؤدي إلى تشوهات خلقية.

صحة الدماغ

حمض الفوليك أو فيتامين B9 موجودة في البرتقال يعمل على تعزيز نمو الدماغ والحفاظ على الجهاز الحيوي في حالة جيدة. في الواقع، هذه المواد الغذائية أيضا صحية للمرأة الحامل كما أنه يمنع من وجود اضطرابات عصبية في الاطفال. يحتوي البرتقال أيضا على المغذيات النباتية التي تسمى بوليفينول التي تلعب دورا في تطوير التعلم والذاكرة وظائف المخ.

** واخيرا وجب علينا التنويه انه للاستفادة القصوى بالبرتقال فعيلنا معرفة ان هناك فرق بين عصير البرتقال وتناول البرتقال بشكل كامل فعصير البرتقال يحتوى على كل فوائد البرتقال الا الالياف بالطبع وذلك لانها تخرج مع القشر بعض العصر ولمن يريد الاستفادة من الالياف الموجودة بالبرتقال بتناوله وليس شربه .

شبكةعيونالإخبارية

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