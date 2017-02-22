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حظك اليوم برج الحوت الخميس 23/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 23/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الخميس 23/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: تواجه تحديات وعراقيل صعبة، قد يوجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بوجوده في المكان ، وذلك سعياً للإخلال بتوازنك

عاطفياً: يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون للعوائق العابرة على مسار حياتك العاطفية في حال ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة

صحياً: ايجاد الوقت اللازم للقيام بتمارين رياضية، سيكون عاملاً مؤثراً من اجل صحة أفضل

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

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رئيس قسم الأخبار

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