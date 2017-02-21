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ضبط شبكة دعارة تديرها سيدة بمعاونة ابنتها فى الإسكندرية

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ضبط شبكة دعارة تديرها سيدة بمعاونة ابنتها فى الإسكندرية ضبط شبكة دعارة تديرها سيدة بمعاونة ابنتها فى الإسكندرية

ألقت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، تحت إشراف اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء مصطفى النمر مدير الأمن، القبض على تمارس الأعمال المنافية للآداب العامة.

 

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، برئاسة العميد شريف التلوانى، مفادها قيام "و. س" بإدارة شقة بالعقار –دائرة قسم ثالث المنتزه لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز بمعاونة ابنتها "م. م" مقابل أجر مادى.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط القسم من ضبط كل من "و.س "- 32 سنة بدون عمل مقيمة دائرة القسم، و"ا. ن"- 33 سنة بدون عمل مقيمة دائرة القسم السابق اتهامها فى القضية جنح قسم ثان المنتزه "تسهيل دعارة"، و"س. ال"- 36 سنة بدون عمل مقيمه دائرة القسم السابق اتهامها فى جنح مركز إدكو – بأمن البحيرة "آداب عامة"، و"م. ا"- 33 سنة بدون عمل مقيمة دائرة القسم، و"ا. م"- 30 سنة سائق مقيم مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة، وضُبط داخل الشقة مبلغ 850 جنيها – 5 هواتف محمول – شريط أقراص منع الحمل.

 

وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثالث المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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