فوائدة صحية لليمون وعصيرة وبذورة وقشرة تعرف علي الفوائد الكبيرة لليمون

شيماء مصطفى

الليمون هو من اقدم الاشجار اللي عرفت، وقام قدماء المصريين باستعماله في طبهم وخاصة في مكافحة السموم، كان يطلق علي الليمون بنزهير وهي عبارة عن كلمة فارسية مكونة من مقطعين بن وزهير اي ضد السموم.

وللشيخ داود الانطاكي قول في هذا الموضوع فقال في التذكرة: ان الليمون يطفئ الصداع والعطش واللهب والقئ والغثيان وفساد الاطعمة ويقاوم السموم كلها وهو ايضا يفتح الشهية ويعدل الخلط وايضا يمنع فساد الاغذية اكلا وقشر الليمون اشد مقاومة للسموم وبزرة اعظم حتي قيل: انه يبلغ رتبة الاترج وكلما خف قشره كلما كان اكثر نقاوة من الاغشية حلل المغص والرياح، وان جفف بجملته وتم سحقه مع وزنه من السكر وتم استعمالة قام بإزالة البخار والدوخة_الدوار_ وفتح السدد.

فوائد الليمون في علاج الطفخ الذي يظهر في تجويف الفم وجدره والتهاب اللسان واللثةوالتهاب الحنجرة

ويمكن استخدام عصير الليمون في علاج الطفح الذي يظهر في تجويف الفم وجدرة والتهاب اللسان، ويتم ذلك عن طريق مس المكان المصاب، وقد قام قدماء المصريين في استخدامة في تقوية اللثة وقتل الميكروبات المسببة للتعفن ويتم ذلك عن طريق التدليك به يوميا، يمكن استخدام عصير الليمون عن طريق غرغرة عصير الليمون فيساعد ذلك علي علاج التهاب الحنجرة بعد تخفيف عصير الليمون بالماء واضافة كلورات البوتاسيوم بنسبة 2%

الليمون وعلاجة للنقرس وفوائدة للكبد والكلي

لعصير الليمون اثر فعال في علاج النقرس _داء الملوك_ فهو يذيب الاملاح الترسبة في المفاصل، والليمون منعش ومنشط للكبد والكلي، ولمعالجة احتقان الكبد تقطع ثلاث ليمونات وتغمر بالماء المغلي مساء ثم يشرب هذا الماء صباحا علي الريق.

فوائد بذور الليمون

وبذور الليمون طعمها مر، وهي ايضا طاردة للغازات وهي طاردة ايضا للديدان

فوائد اكثر لليمون

يعتبر الليمون من اغني الثمار احتواء علي فيتامين ج وكذلك الجوافة ايضا وفيتامين ج الواقي من مرض الاسقربوط كما يحتوي علي فيتامين ب وايضا يحتوي عصير الليمون علي نسبة عالية من السترين والسترين يعمل علي تقوية جدر الاوعية الدموية، كما ان إضافة محلول ملحي يحتوي علي 1% من عصير الليمون الي مياة الشرب يفيد في الوقاية من مرض الكوليرا، ويتم استخدام قشر الليمون في تحضير العطور ويستخدم ايضا في تحضير الكولونيا، ويستخدم ايضا مقويا وطاردا للغازات، ويستخدم ايضا الزيت الذي يستخرج من قشور الليمون في صناعة الادويه التي تستخدم في طرد الديدان، وايضا لطرد الديدان من الامعاء يتم هرس ليمونة كاملة بجميع محتوياتها ويتم نقعها في الماء لمدة ساعتين ويتم عصر الليمونه بعد ذلك في النقيع ويتم تصفيته واضافة العسل الية ويشرب قبل النوم ويتم تكرار العملية اذا لزم الامر، وحتي نستطيع ايقاف نزيف الانف فالليمون له فائدة في هذا الامر فلوقف نزيف الانف يتم سد الانف بقطعة من القطن المبللة بعصير الليمون.