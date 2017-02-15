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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 16/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 16/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 16/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: قد تواجه بعض القلق بسبب وضعك المالي، لكن ذلك يساعدك على الانتباه أكثر

عاطفياً: للحرية ثمن باهظ، فإذا كنت مستعداً لدفعه لا تتردد بمصارحة الشريك

صحياً: الابتعاد عن العصبية الزائدة هو الأفضل في الوقت الراهن لراحتك

 

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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رئيس قسم الأخبار

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