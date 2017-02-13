بالفيديو |طريقة سهلة للمحارة من خلال ماكينة ” المحارة ” الجديدة

شيماء مصطفى

ظهرت في الفترة الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي طريقة جديدة لمحارة البلكونات و ذلك بالألوان التي تفضلها ، و لكن ظهرت بعض الفيديوهات على الفيس بوك ، أثارت الجدل و هي عن ماكينة رش الأسمنت و ذلك للمحارة ، بطريقة سهلة و بسيطة ، و الجدير بالذكر أن الزمن المستغرق و ذلك في محارة المنزل بالكامل يستغرق حوالي عدة أيام و لكن بعد ظهور هذه الماكينة تقوم بالمحارة خلال يوم واحد فقط و ذلك بسبب سهولتها في التعامل معها .

مواصفات ماكينة المحارة

تعتبر ماكينة المحارة مثل خرطوم المياه ، حيث أنه يوجد مكان لخلط الأسمنت مع الرمل و الماء لتكوين الأسمنت ، و بعد ذلك يتم رش الأسمنت على الجدران ، و الجدير بالذكر أن مدة أنتهاء الحائط من المحارة لا تقل عن 10 دقائق و يتم إنهاءها ، و الجدير بالذكر أن سعر هذه الماكينة ليس مكلف للغاية ، و من أهم مميزات هذه المايكنة هي أنها تعمل على توفير الوقت و أيضا لا تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة، بل تحتاج إلى شخصين فقط لا غير .