أخبار عاجلة

مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق -
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية -
مساء dmc - رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالإلتزام بتعليمات الأمن أثناء دخول المجلس -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوضح لأعضاء البرلمان أسباب إعلان حالة الطوارئ ويعد بالثأر للشهداء -
والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين” -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017 -
برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك -
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام -
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب -
"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

بالفيديو |طريقة سهلة للمحارة من خلال ماكينة ” المحارة ” الجديدة

Google+ Print
بالفيديو |طريقة سهلة للمحارة من خلال ماكينة ” المحارة ” الجديدة بالفيديو |طريقة سهلة للمحارة من خلال ماكينة ” المحارة ” الجديدة

ظهرت في الفترة الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي طريقة جديدة لمحارة البلكونات و ذلك بالألوان التي تفضلها ، و لكن ظهرت بعض الفيديوهات على الفيس بوك ، أثارت الجدل و هي عن ماكينة رش الأسمنت و ذلك للمحارة ، بطريقة سهلة و بسيطة ، و الجدير بالذكر أن الزمن المستغرق و ذلك في محارة المنزل بالكامل يستغرق حوالي عدة أيام و لكن بعد ظهور هذه الماكينة تقوم بالمحارة خلال يوم واحد فقط و ذلك بسبب سهولتها في التعامل معها .

 

مواصفات ماكينة المحارة

تعتبر ماكينة المحارة مثل خرطوم المياه ، حيث أنه يوجد مكان لخلط الأسمنت مع الرمل و الماء لتكوين الأسمنت ، و بعد ذلك يتم رش الأسمنت على الجدران ، و الجدير بالذكر أن مدة أنتهاء الحائط من المحارة لا تقل عن 10 دقائق و يتم إنهاءها ، و الجدير بالذكر أن سعر هذه الماكينة ليس مكلف للغاية ، و من أهم مميزات هذه المايكنة هي أنها تعمل على توفير الوقت و أيضا لا تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة، بل تحتاج إلى شخصين فقط لا غير .

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟