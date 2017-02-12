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رجل يقاضي ''أوبر'' بسبب فضح خيانته لزوجته

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رجل يقاضي ''أوبر'' بسبب فضح خيانته لزوجته رجل يقاضي ''أوبر'' بسبب فضح خيانته لزوجته

قرر مواطن فرنسي، مقاضاة شركة "أوبر" الأميركية، مطالبا إياها بتعويض 45 مليون يورو، واتهم الشركة بالتسبب فى طلاقه من زوجته، بعد أن اكتشفت خيانته إثر خلل فى التطبيق الخاص بالشركة، حسب تقرير نشرته "cnbc".

وقال المحامي دافيد أندريه دارمون الذي رفع الشكوى ضد "أوبر" أمام محكمة في منطقة ألب-ماريتيم جنوب شرق فرنسا "واجه موكلي عطلا في التطبيق الذي يتيح إمكانية الانقطاع عن الشبكة، لكن في حالته بقي التطبيق متصلا بالشبكة. وهذا العطل أثر سلبا على حياته الشخصية".

وكان المشتكي قد فتح التطبيق على هاتف زوجته لطلب سيارة، وحتى بعد إغلاقه بقيت زوجته تتلقى بلاغات من "أوبر" عن تنقلات زوجها، فبدأت تشك في أنه يخونها. ويطالب رجل الأعمال الشركة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا لها بتعويضات قدرها 45 مليون يورو.
وردا على سؤال عن قيمة التعويض المطلوب، قال المحامي: "يتعذر علي التعليق على المبلغ المحدد وموكلي حريص على عدم الكشف عن هويته".

وأفادت صحيفة "لو فيجارو" التي تمكن صحفيوها من تكرار السيناريو الذي حدث مع المشتكي بأن "العطل لا يقتصر على حالة فردية"، موضحة أن "هاتفا أول من طراز آي فون فتح فيه حساب أوبر ثم أغلق يتلقى البلاغات عينها التي تصل إلى هاتف آي فون ثان موصول بالحساب نفسه".
وعلقت "أوبر" فى تصريح لوكالة فرانس برس بأن "ضمان أفضل حماية للبيانات الشخصية للركاب والسائقين الذين يلجأون إلى أوبر هو أولوية بالنسبة إلينا. لكن أوبر لا تعلق علنا على حالات فردية

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