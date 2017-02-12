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إستمرار إنخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد 12-2-2017 في الأسواق

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إستمرار إنخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد 12-2-2017 في الأسواق إستمرار إنخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد 12-2-2017 في الأسواق

الذهب في الأسواق ومحلات الصاغة، خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 12-2-2017، أن أسعار الذهب خلال هذه الفترة الراهنة قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية والسوق السوداء.

أسعار الذهب في الأسواق والمحلات بدون مصنعية، حيث قد سجل سعر جرام الذهب لعيار 21 نحو 603 جنيها، في حين قد بلغ سعر عيار 18 نحو 517 جنيها، وقد بلغ عيار 24 لـ 689 جنيها، وعيار 14 قد بلغ نحو  402 جنيها، بينما سجل قيمة الجنيه الذهب في الأسواق نحو 4824 جنيها، وسعر الأوقية في البورصة العالمية قد بلغت 2143 دولارا.

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 12-2-2017 في الأسواق بدون مصنعية

  • عيار 24: 689 جنيها
  • عيار 21: 603 جنيها
  • عيار 18: 517 جنيها
  • عيار 14: 402 جنيها

 

 

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