تخلص من الكرش الكبير و المؤخرة الضخمة مع الكوب العجيب على الريق و افقد حتى 8 كيلو في الشهر

شيماء مصطفى

تخلص من الكرش الكبير و المؤخرة الضخمة مع الكوب العجيب على الريق و افقد حتى 8 كيلو في الشهر نقدم لكم الكوب السحري الذي يفقدك الشحوم في كل الجسم يقوي مناعتك يجعل مزاجك رائع و يعطيك نشاطا كبيرا .

الكوب الرائع

كوب ماء مغلي

ملعقة عسل النحل

ليمونة مقطعة شرائح

التحضير و الاستعمال

نفرغ الماء على المكونات و نتركه 10 دقائق و نشرب قبل الفطار ب 30 دقيقة .

تنويه لخسارة 8 كيلو من الدهون يجب اتباع نظام 1200 سعرة حرارية في اليوم .

فوائد الليمون و العسل على الريق

يساعد في التخلص من البلغم الناتج عن الزكام والأنفلونزا.

يساعد في الشفاء من أمراض المعدة من قرحة وحموضة بالرغم من الطعم الحامض الذي يمتلكه عصير الليمون. يخفف من أعراض الزكام والرشح.

يحمي الجسم من الأمراض المعدية حيث إنّه يساعد الجسم في تكوين الأجسام المضادة لمقاومة الأمراض.

يساعد في التخفيف من ألم والتهاب الحلق المزمن، حيث إنّه يعمل على محاربة البكتيريا والفيروسات المسببة لالتهاب الحلق. يساعد في شفاء أمرض المسالك البولية والتهاب المثانة. يعمل كملين للأمعاء.

يشفي من أمراض القولون العصبي. يخفف من أعراض الحساسية الموسمية عند تناول كأس كل صباح من فوائد الليمون والعسل.

يخلص الجسم من المواد الحافظة والدهون المتراكمة في الجسم. يعمل على تنظيف الدم من أي جميع أنواع الأدوية.

يساعد الجسم في طرد الديدان من البطن.

شبكةعيونالإخبارية

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