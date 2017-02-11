حظك اليوم برج القوس الأحد 12/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: روح الفريق التي تتمتع بها واضحة اليوم لأنك تضع الاحتياجات أولاً، وهذا ما يلاحظه زملاؤك ، إذا استمررت هكذا ، فسوف يعتبرونك القوة الدافعة



عاطفياً: اعتن بالشريك فالآن وقت مناسب لحل النزاعات، قد يكون الاتصال به مفيداً لإيجاد حل جذري لمشكلة مستعصية، فلا مجال للتردد أو التكاسل



صحياً: يجب ان تنتقل الى ممارسة الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيداً ويفيدك على المدى المنظور

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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