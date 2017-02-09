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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 10/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 10/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الجمعة 10/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: تؤدّي دوراً فاعلاً وبنّاء في العمل، لكن ذلك لن يكون وليد مصادفة، بل هو ثمرة جهد متواصل على مدى سنوات

عاطفياً: تستقطب التأييد من بعض الأصدقاء، وخصوصاً لجهة المبادرة إلى تحديد نوع العلاقة مع الشريك، وهذا ما يوضح الأمور أكثر

صحياً: تحاول إسداء نصائح للآخرين للاستفادة من الرياضة ولا تطبقها على نفسك

 

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

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رئيس قسم الأخبار

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