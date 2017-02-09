حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 10/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: لا تتراجع أمام الضغوط الكبيرة لأنها لن تدوم طويلاً، وستجد أنك المنتصر قريباً وتستعيد حقوقك التي فقدتها منذ مدة



عاطفياً: تكون أكثر طيبة مع الشريك، فهو لم يحاول يوماً أن يتعرّض لك بالأذى، بل كان دائماً إلى جانبك في أحلك الظروف وأصعبها



صحياً: تقوم بجهد مضاعف يجعلك تعيش تحت وطأة هاجس التخلص من الأعباء الملقاة على عاتقك

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

شبكةعيونالإخبارية

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