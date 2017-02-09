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رجيم القشور يفقدك 10 كيلو في 30 يوم دون الحرمان من الاكل

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رجيم القشور يفقدك 10 كيلو في 30 يوم دون الحرمان من الاكل رجيم القشور يفقدك 10 كيلو في 30 يوم دون الحرمان من الاكل

ريجيم القشور

اساسيات  القشور

الاعتماد على نظام السعرات الحرارية التي لا تتجاوز 1400 سعرة في اليوم .

جعل 500 سعرة حرارية مخصصة للخضار النيئة الخضراء اللون مثل الريحان الخس السبانخ …..الخيار .

 

تنظيم اوقات الاكل مثل فطور الصباح دائما على الساعة 7 و هكذا  بالنسبه لباقي الوجبات .

شرب 3 لتر من الماء .

الرياضة 9 ساعات في الاسبوع .

خلطة القشور

مبشور مجفف قشر الليمون + مجفف قشر البرتقال + مطحون مجفف قشر الرمان.
نأخذ نفس المقدار من كل نوع نمزجهم جيدا نحتفظ بهم في برطمان زجاجي محكم الغلق في الثلاجة.

 

اما الاستعمال فهو

شرب ملعقة من المزيج اما بخلطها في الماء او سفها على الريق و قبل الافطار ب30 دقيقه
و نفس الشيء قبل النوم و بعد العشاء بساعة.
مع رش المزيج على كل الاكلات على مدار اليوم.

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