حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 8/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: رؤيتك الواضحة للأمور تساعدك كثيراً لتحديد خطواتك المقبلة لتكون ناجحة، والإقدام على مشاريع جديدة في الاستثمار



عاطفياً: لا تبحث في دفاتر الماضي لمعالجة أخطاء الحاضر، فلكل زمن خصوصيته، عش أيامك كما يجب واعتن بالحبيب كثيراً



صحياً: مهنياً: هذا اليوم يحمل وعوداً وانتصاراً على بعض المصاعب الصحية

ابراج مكتوب

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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