حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 8/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: لا تتذمّر مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدراتك كبيرة لتخطي الأزمات حتى لو كانت صعبة، فأنت قادر على الخروج منها



عاطفياً: تعامل مع الشريك بحكمة وهدوء، فهو حسّاس أكثر من اللزوم، لكنّه ليس سهلاً متى ثار وانفعل، عندها يصعب عليك التعامل معه



صحياً: المحافظة على الصحة السليمة أمر مهم، وقرار الحفاظ عليها بيدك من خلال نمط حياتك

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

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