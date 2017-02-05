القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر والكاميرون اليوم الاحد 5 فبراير 2017 – نهائى كأس الأمم الأفريقية وموعد المباراة

تدخل القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون اليوم أهمية كبيرة فى نهائى كأس الأمم الأفريقية وسط مساعي منتخب مصر لترويض الأسود الكاميرونية، فى مباراة تقام فى الجابون وسط حضور جماهيرى قوي من جانب العديد من مسئولي الإتحاد الأفريقي لكرة القدم خاصة بعدما تم تحديد موعد المباراة فى التاسعة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

تنقل قنوات Bein sport MAX على الاتش دي 1 والاتش دي 2 مباراة مصر والكاميرون وتحاول قنوات بي ان سبورت إعطاء مباراة مصر والكاميرون أهمية قوية لدرجة إسناد المباراة لكلا من رؤؤف خليف وعلى محمد على لأنها تقام وسط شعبية مصرية وعربية فى نهائى أفريقيا وسط متابعة موعد مباراة مصر والكاميرون.

يعقد هيكتور كوبر مؤتمرا صحفيا من أجل الحديث عن مباراة الكاميرون بمرافقة الأسطورى عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر للحديث عن إستعداد منتخب مصر لمباراة الكاميرون فى نهائى كأس الأمم الأفريقية.

القنوات المجانية والمفتوحة لمباراة مصر والكاميرون

تنقل عدة قنوات مباراة مصر والكاميرون مجانا على التردد المفتوح وأقمار مختلفة.

القنوات المجانية لمباراة مصر والكاميرون القمر الصناعي تردد القناة الترميز RT1 عرب سات 12073 H 27500 قناة مالي المفتوحة يوتيل سات 11222 V 27496 قناة TPA الأنجولية يوتيل سات 10721 V قناة RTS السنغالية يوتيل سات 11221 V

كما تنقل قنوات British Eurosport 1 وTivibu Spor 1 وكذلك قناة Fox Sports 1 Italia مباراة مصر والكاميرون الأحد

وتبقي مباراة مصر والكاميرون فى نهائى كأس الأمم الأفريقية هي التى تحسم حامل كأس أمم أفريقيا وسط مخاوف كوبر من الحضور للمباراة لحظه العثر الذي وجده من قبل فى نهائيات البطولات المختلفة، ويأتي نهائى كأس الأمم الأفريقية بالجابون ليسعى من خلاله كوبر لوضع إسمه فى التاريخ كأول بطولة قارية يحرزها مع منتخب بعد النجاحات التى حققها مع مصر بعد الفوز المتتالى فى تصفيات كأس العالم.

تتمتع مباراة مصر والكاميرون بالكثير من المتابعات بشكل كبير، من المشجعين العرب والمصريين فى كل مكان كونها مباراة لايمكن تعويضها وهى على كأس البطولة والتتويج الأفريقي المرتقب.

هذا ويلتف الجمهور المصرى أمام شاشات التلفزيون لمتابعة مباراة مصر والكاميرون فى نهائى كأس الأمم الأفريقية وسط ترقب واسع وشديد لأجواء المباراة التى تجعل صاحبها يحمل كأس البطولة الأفريقية.

قد يغيب أحمد حجازي عن تشكيل منتخب مصر الأساسي أمام الكاميرون وهو مايجعل كوبر ينظر لسعد سمير فى مباراة مصر والكاميرون ليكون بديلا له.

تقترب بشدة لحظة بداية مباراة مصر والكاميرون فى مباراة نهائى كأس الأمم الأفريقية اليوم وسط زيادة الإستعدادات القوية من جانب منتخبي مصر والكاميرون اليوم.

وعن قناة بي ان سبورت ماكس 1 المفتوحة، لاتزال الأمور غامضة بالنسبة لها لإذاعة النهائى الأفريقي على التردد المفتوح وإن كانت أي أخبار ستنقل اليوم سنقوم بنقلها وتأكيدها ضمن القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون اليوم الأحد.

كان مصدر داخل الشركة التى تبث قنوات بي ان سبورت فى مصر قد اكد أن قرار نقل مباراة مصر والكاميرون على التردد المفتوح لايزال محل دراسة حتى الان.

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شبكةعيونالإخبارية

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