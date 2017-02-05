حظك اليوم برج الدلو الإثنين 6/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تجد نفسك في الموقع المناسب، ما يزيدك تألقاً وثباتاً ويرتفع منسوب الاحترام لك من قبل الزملاء



عاطفياً: يخيّم على حياتك مناخ جميل من التفاهم والرومنسية والعذوبة، ترتاح إلى الأجواء وتخطط لمشروع جديد



صحياً: تختار الحل المناسب وسهل التحقيق بغية القضاء على الدهون من دون اللجوء إلى العلاج الطبي

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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