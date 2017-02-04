حظك اليوم برج الحوت الأحد 5/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تابع باهتمام دقيق ما يحصل حولك فقد تظهر حقائق أربكتك طويلاً وجعلتك متردداً في عدة مشاريع



عاطفياً: في الحب الرجوع عن الخطأ فضيلة ولا سيما أن الشريك ينتظر مبادرة منك لإعادة تصويب علاقتكما



صحياً: من الضروري مراجعة الطبيب سريعاً إذا كنت تعاني ضيقاً في التنفس واضطراباً في دقات القلب

ابراج مكتوب

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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