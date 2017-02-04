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حظك اليوم برج العذراء الأحد 5/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الأحد 5/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الأحد 5/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: يسود محيط عملك بعض الهدوء، وتؤجل قراراتك إلى ما بعد الانتهاء من بعض الأمور البسيطة

عاطفياً: خلافات مع الشريك بسبب عصبيتك وإهمالك له، فسارع إلى تدارك الأمور قبل تفاقمها

صحياً: حالة صحية جيدة ولكن اهتم بممارسة الرياضة فهي تساعدك على المحافظة على تلك الحالة الجيدة

 

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

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رئيس قسم الأخبار

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