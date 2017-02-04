حظك اليوم برج السرطان الأحد 5/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: كل شيء مرتبط بمدى قدرتك على تنظيم الوقت والتفكير في ما يستحق أن ينتهي اليوم به، والقدرة على إنهائه بشكل متميز وجيد من دون الحاجة للانتظار



عاطفياً: كل الأشخاص غريبي الأطوار في جانب ما، شريكك ليس استثناءً، إن شعرت بأنك لم تعد قادراً على تحمّل هذه الغرابة حاول التدقيق في كل جوانبه الرائعة التي أوقعتك في حبه



صحياً: أكثر من تناول الفيتامينات التي تحتوي على الحديد لتقوية المناعة في جسمك في هذا الوقت بالذات

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

شبكةعيونالإخبارية

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