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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 5/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 5/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 5/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: أنت جدي جداً ومتحمس ومشغول ولديك أعمال باستمرار ولكنك ستكون محاطاً ومهتما بأعمالك إلى درجة أنك ستحتاج إلى الزملاء لتعتمد عليهم

عاطفياً: لا تطل الغياب على الحبيب متذرعاً بكثرة الأعمال المتراكمة عليك، فهو أيضاً يحتاج إلى وقت لتمضيته معه

صحياً: حاول أن تعتني بصحتك بقدر اهتمامك بوضعك المهني والعاطفي، لأن الجميع بحاجة إليك

 

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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رئيس قسم الأخبار

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