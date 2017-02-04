بالفيديو.. مليون و900 ألف يوقعون على عريضة تطالب بمنع “ترامب” من دخول بريطانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أفاد مراسل الغد في لندن، محمد حِلمي، بأن المتظاهرين ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لندن بدأت أعدادهم في تزايد، ويرفعون شعارات مطالبة “تريزا ماي” رئيسة الوزراء البريطانية بأن تعلن انتقادها لقرار الحظر الذي قام به ترامب، وكذلك قال بعض المتظاهرين إنهم يريدون أن يُمنع ترامب من دخول بريطانيا، وتم توقيع عريضة من مليون و900 ألف بريطاني لذلك.

وأضاف حلمي، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن هذه العريضة سينظر فيها البرلمان في العشرين من الشهر الجاري والقانون البريطاني ينص أنه إذا ما تم توقيع أكثر من 10 آلاف على عريضة إلكترونية فيجب على البرلمان مناقشة هذه العريضة، وهذا ما سوف يتم.

وفي سياق متصل قال علية العلاني، خبير شئون الهجرة وملفات الجماعات الإسلامية في تونس، إن قرارات “ترامب” تؤشر إلى نظام اقتصادي جديد للولايات المتحدة سيرتكز على السياسة الحمائية، وهذا القرار الذي يبدو في ظاهره من أجل محاربة الإرهاب، ولكنه يهدف لمقاومة نوع معين من الاقتصاديات المفتوحة، مضيفا: “هذه القرارات ظاهرها هي مقاومة الإرهاب ولكن باطنها هي قرارات اقتصادية”.