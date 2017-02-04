أخبار عاجلة

بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى -
«تيران وصنافير» معركة تتجدد داخل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان -
فيديو| أمين: «بلاش نعرض صور القتلى.. العالم بيتفرج علينا» -
طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن توريد المستلزمات الطبية -
وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين -
مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. أونا

بالفيديو.. مليون و900 ألف يوقعون على عريضة تطالب بمنع “ترامب” من دخول بريطانيا

Google+ Print
f07da46d49.jpg
ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد

أفاد مراسل الغد في لندن، محمد حِلمي، بأن المتظاهرين ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لندن بدأت أعدادهم في تزايد، ويرفعون شعارات مطالبة “تريزا ماي” رئيسة الوزراء البريطانية بأن تعلن انتقادها لقرار الحظر الذي قام به ترامب، وكذلك قال بعض المتظاهرين إنهم يريدون أن يُمنع ترامب من دخول بريطانيا، وتم توقيع عريضة من مليون و900 ألف بريطاني لذلك.

وأضاف حلمي، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن هذه العريضة سينظر فيها البرلمان في العشرين من الشهر الجاري والقانون البريطاني ينص أنه إذا ما تم توقيع أكثر من 10 آلاف على عريضة إلكترونية فيجب على البرلمان مناقشة هذه العريضة، وهذا ما سوف يتم.

وفي سياق متصل قال علية العلاني، خبير شئون الهجرة وملفات الجماعات الإسلامية في تونس، إن قرارات “ترامب” تؤشر إلى نظام اقتصادي جديد للولايات المتحدة سيرتكز على السياسة الحمائية، وهذا القرار الذي يبدو في ظاهره من أجل محاربة الإرهاب، ولكنه يهدف لمقاومة نوع معين من الاقتصاديات المفتوحة، مضيفا: “هذه القرارات ظاهرها هي مقاومة الإرهاب ولكن باطنها هي قرارات اقتصادية”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية