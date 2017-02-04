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◄|بالفيديو| اكتشاف سر مدينة "أطلانطس" المفقودة للمرة الأولى تعد لغزًا كبيرًا

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◄|بالفيديو| اكتشاف سر مدينة "أطلانطس" المفقودة للمرة الأولى تعد لغزًا كبيرًا ◄|بالفيديو| اكتشاف سر مدينة "أطلانطس" المفقودة للمرة الأولى تعد لغزًا كبيرًا

أنتج فريق أمريكي من علماء البحار، فيلمًا وثائقيًا للبحث عن أثر مدينة أطلانطس المفقودة تحت الماء، وعثروا على مراس حجرية كبيرة في مياه مضيق جبل طارق، بين إسبانيا وأفريقيا، تؤكد أنها كانت موجودة بالفعل وبالقرب من إسبانيا.

يظهر الفيلم الذي نشرته قناة «Documentaries 2017» بحسب موقع sputniknews، انطلاق الفريق في رحلته تحت الماء من إقليم سانتوريني جنوب شرق اليونان، إلى جزر الأزور بالقرب من إسبانيا، حيث يكشف علماء الآثار البحرية المرساة الحجرية الكبيرة، والتي يعتقدون أنها دليل على أحواض السفن.

يعود عمر هذه المرساة إلى ما بين 3000-4000 عام، وهي عبارة عن حوض واسع جدًا لقارب كبير جدًا، ويعد دليلاً على أن القوارب الكبيرة كانت تبحر في هذه المنطقة قبل 4000 عام، وتؤكد هذه المراسي إنشاء ميناء في المحيط الأطلسي والذي كان حلمًا مستبعدًا جدًا.

جدير بالذكر أن مدينة أطلانطس المفقودة، تعد لغزًا لدى العلماء، بسبب تضارب الأحاديث حولها، وتحدثت أقاويل أنها دمرت قبل آلاف السنين إبان تعرضها لزلزال وتسونامي، في حين صُنفت في أقاويل أخرى، أنها مدينة أسطورية ليس لها وجود على أرض الواقع.

 

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