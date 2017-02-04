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الفشل الكلوي سببه عادات خاطئة شائعة نمارسها يوميا .. تعرف عليها

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الفشل الكلوي سببه عادات خاطئة شائعة نمارسها يوميا .. تعرف عليها الفشل الكلوي سببه عادات خاطئة شائعة نمارسها يوميا .. تعرف عليها

جميعنا نقوم بعادات يومية، وهي شائعة بين معظم الناس، وجميعنا يدرك أنها خاطئة وغير صحية، وعلى الرغم من ذلك نمارسها بشكل منتظم كل يوم، تلك العادات قد لا ندرك أضرارها وخطورتها، إلا بعد التعرض للمشاكل الصحية، التي تكون هذه العادات هي السبب الرئيسي والمباشر أحيانا،  تلك العادات التي نمارسها بشكل يومي، ربما يعتبرها  البعض طبيعية ولكن اضرارها كبيرة، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الموت.

وعلى سبيل المثال وهو موضوع هذه المقالة،  الفشل الكلوي، الذي قد لا يحدث بين ليلة وضحاها، أو بشكل مفاجئ، فإن العادات الخاطئة، التي يقوم معظمنا بها بشكل يومي تقريبا، تسبب الفشل الكلوي بشكل تدريجي وربما على مدى  سنوات، معظمنا نادرا ما يعطي إهتماما بالصحة إلا إذا آلمنا شيء ما، وإذا كنا ننتظر حتى تؤلمنا كلانا، فسوف نندم فيما بعد. 

وفيما يلي بعض تلك العادات التي تؤدي إلى الفشل الكلوي :

  1. الإكثار من إستهلاك البروتينات يضر الكليتين، وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي إلى حصى الكلى أيضا.
  2. الإكثار بشكل كبير من إستهلاك الكافيين، فهو أيضا ضارّ على الكلى ، لأن الكافيين هو مدرّ للبول ويسبب الجفاف.
  3. كلا من التدخين وتناول الكحول يسبب ضررا للكلى، ويصعبان على الكليتين عملهما بالتخلص من السموم في الجسم.
  4. عدم شرب كمية كافية من الماء يومياً هو أيضا يشكل خطرا على الكلى .
  5. نقص فيتامين B6 أحد الأسباب التي تضر الكلى، لذلك يُفضل الإكثار من أكل الفواكه والبطاطا والسمك.
  6. الأطعمة المالحة تؤدي  إلى تلف الكلى عند إستهلاكها بكثرة .
  7. الكلى في حاجة إلى النوم، فالأرق أو النوم في وقت متأخر من الليل عادات سيئة للكليتين.
  8. عدم التأخر في التبول، فيجب أن يكون التبول في الوقت المحدد أو عند الشعور بالحاجة للتبول لأهمية ذلك بالنسبة لصحة الكلى.

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رئيس قسم الأخبار