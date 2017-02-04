"لن أمنحك شرف اللقاء .. أنت لا تعنيني" .. 8 فنانين رفضوا الظهور مع إعلاميين

سمر العشري

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الجدل مؤخرًا بعدما شنت هجومًا على الإعلامي عمرو أديب ردًا على طلب استضافتها في برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية "on tv".

ونشرت أحلام عبر صفحتها الشخصية على موقع تويتر الرسالة التي وصلتها من فريق إعداد برنامح "أديب" الذي يطلب فيها استضافتها في الحلقة الثامنة والعشرين من شهر يناير الحالي، وعلقت على تلك الرسالة قائلة: "لن أمنحك شرف لقاء الملكة ولا أتشرف بك ولا بلقائك، من حق كل شخص أن يحلم، لكن أحلم على قدك". ولم توضح الفنانة أحلام سبب هذا الهجوم الشرس والمعلن على "أديب"، لكن أرجع البعض سبب هجوم أحلام إلى الحلقة التي استضاف فيها "أديب" الفنان راغب علامة وتحدث فيها علامة أنه لا توجد صداقة بينه وبين أحلام، خاصة أن شخصيتها لا تشبه شخصيته، كما أن الحلقة عرض فيها فيلم قصير ساخر تطرق إلى علاقة راغب بأحلام، ولكنه حمل سخرية من أحلام، الأمر الذي جعل جمهورها يشنون هجومًا على "أديب".



ولم توضح الفنانة أحلام سبب هذا الهجوم الشرس والمعلن على "أديب"، لكن أرجع البعض سبب هجوم أحلام إلى الحلقة التي استضاف فيها "أديب" الفنان راغب علامة وتحدث فيها علامة أنه لا توجد صداقة بينه وبين أحلام، خاصة أن شخصيتها لا تشبه شخصيته، كما أن الحلقة عرض فيها فيلم قصير ساخر تطرق إلى علاقة راغب بأحلام، ولكنه حمل سخرية من أحلام، الأمر الذي جعل جمهورها يشنون هجومًا على "أديب".



سارة سلامة :

كشفت الفنانة سارة سلامة عن قرارها بعدم الظهور مع الإعلامي وائل الإبراشي نهائيًا، بعدما تلقت منه عرضًا للظهور في برنامجه "العاشرة مساءً" منذ فترة، وتعذرها عن الحضور، ما جعل والدها الفنان أحمد سلامة يعتذر عن ظهورها بالنيابة عنها، على حد قولها.

وصرحت سارة لأحد المواقع الإخبارية أن سبب رفضها الظهور مع الإبراشي، يرجع إلى أنه ظهر في برنامجه، وقال إنها شخصية غير ملتزمة بمواعيدها بعدما تعذرت في الحضور، موضحة أنها كانت مريضة في أو تعرضت لإغماء مفاجئ أثناء تصويرها مسلسل "ابن حلال" ونقلت على إثرها إلى المستشفى.



وتابعت سارة قائلة: "الإبراشي لم يراع ظروفي المرضية، على الرغم من احتمالية تعرضه لأزمة صحية علي الهواء، لأن التعب ليس بيد أحد ومع الأسف ظهر علي الهواء، وقال إنني إنسانة غير ملتزمة في مواعيدي، مع العلم أن والدي حدثه حينها وأوضح له طبيعة حالتي الصحية، ولذلك قررت عدم الظهور معه في أي مقابلات إعلامية، لأنه شخص لا يعنيني، وربنا يسامحه على الأذى الذي تعرضت له بسببه".



نجوى كرم

رفضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الظهور مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل"، بسبب عتابها على معدي البرنامج الذين أصروا على الطعن بها في إحدى وسائل الإعلام التي دائمًا ما كانت تهاجمها، على الرغم من الصلة الوثيقة التي جمعتها بهؤلاء المعدين، وحاول نيشان أكثر من مرة إقناعها بالظهور معه في البرنامج ولكنها تمسكت بموقفها.



روبي

في عام 2014 رفضت الفنانة روبي الظهور مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامج "ولا تحلم" المذاع على فضائية "الحياة"، رغم أن فريق العمل عرض عليها مبلغ 80 ألف دولار، وهذا أعلى مبلغ عرض على ضيوف البرنامج، لكن من المعروف أن الفنانة روبي ترفض الظهور في البرامج التليفزيونية منذ ظهورها على الساحة الفنية.

شيرين عبد الوهاب

رفضت الفنانة شيرين عبد الوهاب الظهور في برنامج "نورت" المذاع على فضائية "إم بي سي" بسبب اعتراضها على المقابل المادي الذي سوف تتقاضاه، وعرض على شيرين مبلغ 50 ألف دولار طلبت أن تتم زيادتها إلى 80 ألف دولار، وهو الأمر الذي رفضته إدارة البرنامج. فرح يوسف رفضت الفنانة السورية فرح يوسف الظهور مع الفنانة السورية أصالة في برنامج "محبوبي أنا" المذاع على فضائية "ام بي سي"، وأرجعت بعض المواقف الإخبارية السبب لذلك وهو الخلاف في المواقف السياسية، حيث عرفت أصالة بموقفها المعادي للنظام السوري.



فرح يوسف

رفضت الفنانة السورية فرح يوسف الظهور مع الفنانة السورية أصالة في برنامج "محبوبي أنا" المذاع على فضائية "ام بي سي"، وأرجعت بعض المواقف الإخبارية السبب لذلك وهو الخلاف في المواقف السياسية، حيث عرفت أصالة بموقفها المعادي للنظام السوري.

دوللي شاهين

رفضت الفنانة دوللي شاهين الظهور في برنامج "رامز عنخ أمون" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وذلك بعدما ذهبت لموقع التصوير وأكتشفت أن البرنامج مجرد "مقلب". وصرح مدير أعمالها باخوس علوان أن دوللي ذهبت للأقصر لتشجيع السياحة كما قال لها معدو البرنامج، لكنها رفضت الاشتراك في الجزء الثاني من البرنامج بالغرفة بعد اكتشافها المقلب، وأوضح "باخوس" رأيها في برامج رامز أنها تراها استهزاءً بالفنانين مقابل ربح مادي.

فضل شاكر

رفض الفنان فضل شاكر الظهور مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة في برنامج "وحش الشاشة"، وذلك بعدما علم "شاكر" أن المقابلة ستكون مذاعة على قناة "الجديدة" لرفضه الظهور على تلك القناة.





شبكةعيونالإخبارية

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