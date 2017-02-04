عاجل بالأسماء والصور || مصرع وإصابة 52 شخصاً في حادث انقلاب أوتوبيس في طريقه لمدينة دهب

سمر العشري

قالت وزارة الصحة والسكان اليوم معلنه لأحد المواقع الإخبارية المصرية، أن حادث انقلاب الأوتوبيس اليوم في طريق نويبع أثناء رحلته لمدينة دهب، أسفر الحادث عن مصرع سبعة أشخاص وإصابة 45 آخرون، حيث أكدت أن هيئة الإسعاف شاركت بـ28 سيارة من اجل نقل المصابين والمتوفين للمستشفيات.

وكان مدير أمن محافظة جنوب سيناء قد تلقى بلاغاً من وكيل وزارة الصحة بالمحافظة يفيد بوصول عدد من المصابين والمتوفين إلى عدد من المستشفيات، وذلك نتيجة انقلاب أوتوبيس سياحي أثناء نقلهم إلى مدين دهب السياحية، حيث يوجد عدد من الإصابات الخطيرة والمتوسطة بين المصابين.

وعلى الفور تم الدفع برجال الأمن والمباحث للوقوف على أسباب الحادث، وعمل التحريات الكاملة، وتم عمل محضر بالواقعة وإرسالة للنيابة العامة لعمل التحقيقات اللازمة.

أسماء المصابين :

أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس طلاب كلية الصيدلة جامعهالإسكندرية على طريق الصاعدة بمنطقة نويبع جنوب سيناء وهم: إسراء محمد كحلة 22 سنة بمستشفى شرم الشيخ، ومنى هشام هندي - البحيرة - مستشفي شرم الشيخ، وشدوي محمد - 22 سنة - مستشفى شرم الشيخ وعامر محمد معاون - 17 سنة - الإسكندرية - مستشفى دهب، ومعاذ حمدي السعيد - 21 سنة - الإسكندرية - مستشفى نويبع، وهبة أبواليزيد - 25 سنة - الإسكندرية - مستشفىشرم الشيخ، وهدير أبواليزيد - 15 سنة - الإسكندرية - مستشفى شرم الشيخ، ومحمد حيزة مزيد - 25 سنة - الدقهلية - مستشفى شرم الشيخ، ومحمد مصطفى عطوان - 20 سنة - كفرالشيخ - مستشفى نويبع، ومحمد عادل زايد - 16 سنة - كفرالشيخ - مستشفى نويبع وسارة عادل زايد - 21 سنة - كفرالشيخ - مستشفى نويبع ، وإيمان حامد كرسون - 22 سنة - كفر الشيخ - مستشفى شرم الشيخ.

غادة حامد كرسون - 18 سنة- كفر الشيخ - مستشفى شرم الشيخ، وبسنت محمد جوهر - 17 سنة -كفر الشيخ - مستشفى دهب، وأسماء يسري أحمد - 21 سنة - مستشفى دهب وهالة محمد علي زكي - 21 سنة - الإسكندرية - مستشفى نويبع، وسلمى وائل خطاب - 22 سنة - الإسكندرية - مستشفى نويبع. وشيماء خالد إبراهيم - 21 سنة - الإسكندرية - مستشفى دهب، وروضاء محمود إبراهيم - 22 سنة - الإسكندرية - مستشفى شرم الشيخ، وعصام الدين محمد عبدالحكيم - 20 سنة - الإسكندرية - مستشفى نويبع، ومصطفى خالد إبراهيم - 17 سنة - الإسكندرية - مستشفى نويبع، وهند علي أبواليزيد - 21 سنة - الإسكندرية - مستشفى نويبع، وأحمد طلحة أبوبكر - 22 سنة - دمنهور - مستشفى شرم الشيخ.

وميار نبيل محمد عبدالعال - 16 سنة - الاسكندرية - مستشفى شرم الشيخ، وآلاء عادل زايد - 17 سنة - كفر الشيخ - مستشفى نويبع، ولميس أشرف معروف - 21 سنة - الإسكندرية - مستشفى شرم الشيخ، ودعاء أسامة أحمد زكي - 22 سنة - مستشفى شرم الشيخ، وريم ممدوح السعيد - 21 سنة - كفرالشيخ - مستشفى شرم الشيخ، ومحمد سعيد شحاته زايد - 33 سنة - كفر الشيخ - مستشفى نويبع، وأمير خالد حسو - 24 سنة - سوري - مستشفى نويبع، وقمر عدنان رمضون - 24 سنة - سوري - مستشفى نويبع، وروضي محمود إبراهيم عدنان - 20 سنة - الإسكندرية - مستشفى شرم الشيخ، وروان السيد أحمد - 22 سنة - الإسكندرية - مستشفىشرم الشيخ، ودينا محسن عباس - 20 سنة - الإسكندرية - مستشفى شرم الشيخ وإسراء أحمد المعداوي - 20 سنة - الإسكندرية - مستشفى دهب، وخلود عصام عبداللطيف - 7 سنوات - البحيرة - مستشفى نويبع، وغادة إسماعيل عبدالمجيد - 21 سنة - مستشفى شرم الشيخ، وروان أسامة أحمد - 16 سنة - الإسكندرية - مستشفى شرم الشيخ وعفاف أحمد المعداوي - 27 سنة - الإسكندرية - مستشفى شرم الشيخ.

نهال السيد محمد 20 سنة - الإسكندرية - مستشفى دهب، وهالة عبدالسلام حراز - 48 سنة - البحيرة - شرم الشيخ، وندى نبيل محمد عبدالعال - 21 سنة -الإسكندرية - مستشفى شرم الشيخ، ونيرة عصام عبداللطيف - 21 سنة - البحيرة - مستشفي نويبع، وإيثار محمد النوام - 15 سنة - البحيرة - مستشفى نويبع، وخالد محمد محمود 10 سنوات، بمستشفى دهب، ومريم وليد وبريهام علاء، والسيد سعيد مرسى قائد الحافلة، وعمرو علاء، وحسناء الماس، وأسماء خالد.

وقال الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن النيابة العامة صرحت بدفن جثث ضحايا حادث أتوبيس نويبع، بعد أن استمعت لأقوال المصابين ومناظرة الجثث داخل المشرحة، موضحًا أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف، وافقا على نقل جثامين الضحايا لذويهم عن طريق سيارات الإسعاف بالمجان.

وأضاف أبوهاشم في تصريحات صحفية، أن الحصيلة النهائية للحادث حتى هذه اللحظة وصل إلى 10 قتلى و40 مصابًا، موضحا أنه سيتم نقل الجثث اليوم إلى أماكن إقامتهم عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية بالمستشفيات التى توجد بها الجثث.

شبكةعيونالإخبارية

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