حظك اليوم برج الحوت الجمعة 3/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يلقي هذا اليوم الضوء عليك ويستقطب المهتمين بك، فلا تتردّد في الدفاع عن حقك، وتفرح لتأييد ما يمهد لمشروع مهني جيد



عاطفياً: الأوضاع العاطفية على أفضل ما يرام، استفد من هذا الوضع على أكمل وجه واستغله للقيام برحلة مع الشريك



صحياً: الوضعان المهني والعاطفي يتركان أثراً طيباً على وضعك الصحي، وتبدو ممتلئاً نشاطاً وحيوية

ابراج مكتوب

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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