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التخلص من دهون البطن والخصر باستخدام بذور الشيا

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التخلص من دهون البطن والخصر باستخدام بذور الشيا التخلص من دهون البطن والخصر باستخدام بذور الشيا

الشيا هي من بين النباتات الأكثر فائدة للإنسان  حيث يحتوى على خصائص غذائية كبيرة. وقد استخدمت هذه البذور في الحضارات القديمة، وحظيت بشعبية كبيرة بين النساء والرجال لاحتوائها  على مضادات الأكسدة والفيتامينات وكذلك للمساعدة فى  حرق . وبالفعل أجريت دراسات علمية عديدة على هذه البذرة بإظهار قدرته على المساعدة في  التخلص من  الوزن .

 

فوائد بذور الشيا لفقدان الوزن

 

بذور الشيا تعمل  بشكل جيد للغاية كمنظم للأمعاء. وذلك لأن موادها من ألياف قوية وبالتالي تعمل على تنشيط الأمعاء كما ان هذه البذور لديها القدرة على تسريع عملية الأيض ، وحرق الدهون في منطقة الخصر والبطن. وسنتعرف من خلال الاتي على احدى الطرق المتبعة للتخلص من الوزن الزائد باستخدام بذور الشيا

 

المكونات:

12 جرام من بذور الشيا.

كوب ونصف من الحليب

نصف ثمرة بابايا

التجهيز:

وضع الحليب مع البابايا في الخلاط ويضرب جيداً حتى نحصل على مزيج متجانس . يمكنك أيضا استخدام غيرها من الفواكه. ثم يضاف الي المزيج بذور الشيا وتترك لمدة ساعة ثم يتناول مقدار كوب قبل تناول الطعام بنصف ساعة.

 

 

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