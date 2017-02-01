اغرب 5 معلومات عن الفنانة دينا الشربينى التي تزوجها عمرو دياب فى السر

شيماء مصطفى

اصبح اسم دينا الشربينى هو حديث الساعة بعد نشر عدد من المواقع الإخبارية ومن بينها الفجر والدستور نقلا عن احد الكتاب الصحفيين تأكيد زواجها السرى بالفنان عمرو دياب خاصة وانه كانت تدور تكهنات عن علاقة تجمع بينهما نظرا للقاءهما سويا عدة مرات بأحد الفنادق الكبرى كما تم لقاءها بأحدي الدول العربية ومما اثار الأمر بالشك

هو عدم وجود عمل فني مشترك يجمعهما ونحن من خلال موضوعنا هذا نوضح لكم عدد من المعلومات الهامة عن دينا الشربينى وانطلاقتها الفنية

1- دينا الشربينى من مواليد عام 1985 أي أنها اصغر من الفنان عمرو دياب بـ 24 عام كاملة نظرا لكونه مواليد عام 1961

2- تم سجنها لمدة عام ودفع غرامة 10 الآف جنيه بغد حكم محكمة الجنايات عليه نظرا للقبض عليها داخل شقة احد أصدقاءها والذي كانت تشترى منه مخدر الكوكايين وقد تم إيفاقها عن العمل من قبل نقابة الممثلين لكن سرعان ما انتفض لمساندتها عدد من الفنانين فى وجه النقابة التى تراجعت عن قرارها بعد قضاءها مدة العقوبة

3- من الأمور الهامة أنها قامت بارتداء النقاب طوال فترة محاكمتها ولم تستطيع الصحف التقاط اى صور لها داخل القفص وقد امتنعت بشكل نهائى دينا الشربينى الحديث عن قضيتها والعام الذي قامت بقضائه داخل السجن خلال استضافتها بأي وسيلة إعلام مما جعل الكثيرين من الجمهور يقومون بنسيان تلك القضية

4- وقد كانت بدايتها على شاشة التليفزيون من خلال برنامج شبابيك الذى كان يتم تقديمه عبر شاشة قناة دريم مع زملاءها سلمى صباحى واياد وقامت لأول مرة بالتمثيل من خلال اشتراكها في احدي المسابقات الخاصة للوجه الجديدة لمسلسل عرض خاص حيث نجحت وقامت بتقديم شخصيتها الحقيقة بالعمل

5- كانت بدايتها السينمائية على يد الفنان احمد عز من خلال فيلم الحفلة وقد ساعدها عدد من الفنانين بعد خروجها من السجن للعودة للعمل الفني مرة اخرى من بينهم الفنان عمرو يوسف الذي قدمت معه بطولة فيلم كل يوم

شبكةعيونالإخبارية

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