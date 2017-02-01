أخبار عاجلة

بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى -
«تيران وصنافير» معركة تتجدد داخل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان -
فيديو| أمين: «بلاش نعرض صور القتلى.. العالم بيتفرج علينا» -
طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن توريد المستلزمات الطبية -
وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين -
مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

اغرب 5 معلومات عن الفنانة دينا الشربينى التي تزوجها عمرو دياب فى السر

Google+ Print
اغرب 5 معلومات عن الفنانة دينا الشربينى التي تزوجها عمرو دياب فى السر اغرب 5 معلومات عن الفنانة دينا الشربينى التي تزوجها عمرو دياب فى السر

اصبح اسم دينا الشربينى هو حديث الساعة بعد نشر عدد من المواقع ومن بينها الفجر والدستور نقلا عن احد الكتاب الصحفيين تأكيد زواجها السرى بالفنان خاصة وانه كانت تدور تكهنات عن علاقة تجمع بينهما نظرا للقاءهما سويا عدة مرات بأحد الفنادق الكبرى كما تم لقاءها بأحدي الدول العربية ومما اثار الأمر بالشك

 

هو عدم وجود عمل فني مشترك يجمعهما ونحن من خلال موضوعنا هذا نوضح لكم عدد من المعلومات الهامة عن دينا الشربينى وانطلاقتها الفنية
1- دينا الشربينى من مواليد عام 1985 أي أنها اصغر من الفنان عمرو دياب بـ 24 عام كاملة نظرا لكونه مواليد عام 1961
2- تم سجنها لمدة عام ودفع غرامة 10 الآف جنيه بغد حكم محكمة الجنايات عليه نظرا للقبض عليها داخل شقة احد أصدقاءها والذي كانت تشترى منه مخدر الكوكايين وقد تم إيفاقها عن العمل من قبل نقابة الممثلين لكن سرعان ما انتفض لمساندتها عدد من الفنانين فى وجه النقابة التى تراجعت عن قرارها بعد قضاءها مدة العقوبة

 

3- من الأمور الهامة أنها قامت بارتداء النقاب طوال فترة محاكمتها ولم تستطيع الصحف التقاط اى صور لها داخل القفص وقد امتنعت بشكل نهائى دينا الشربينى الحديث عن قضيتها والعام الذي قامت بقضائه داخل السجن خلال استضافتها بأي وسيلة إعلام مما جعل الكثيرين من الجمهور يقومون بنسيان تلك القضية
4- وقد كانت بدايتها على شاشة التليفزيون من خلال برنامج شبابيك الذى كان يتم تقديمه عبر شاشة قناة دريم مع زملاءها سلمى صباحى واياد وقامت لأول مرة بالتمثيل من خلال اشتراكها في احدي المسابقات الخاصة للوجه الجديدة لمسلسل عرض خاص حيث نجحت وقامت بتقديم شخصيتها الحقيقة بالعمل
5- كانت بدايتها السينمائية على يد الفنان احمد عز من خلال فيلم الحفلة وقد ساعدها عدد من الفنانين بعد خروجها من السجن للعودة للعمل الفني مرة اخرى من بينهم الفنان عمرو يوسف الذي قدمت معه بطولة فيلم كل يوم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا بحب أشتغل مع عمرو دياب ويغني مجموعة أغاني لعمرو دياب

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا بحب أشتغل مع عمرو دياب ويغني مجموعة أغاني لعمرو دياب

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "