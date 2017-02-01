مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا 2017

ننشر موعد مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو بث مباشر في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة حيث تتجه أنظار الجماهير المصرية غدا الاربعاء لملعب “لاميتى” بالعاصمة الجابونية ليبرافيل لمتابعة المباراة الهامة بين مصر وبوركينا فاسو فى نصف نهائى بطولة الأمم الأفريقية، المقامة حاليا فى الجابون وتستمر حتى 5 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وبوركينا فاسو فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وهى المباراة الخامسة فى مشوار المنتخب الوطنى بالبطولة.

موعد مباراة مصر و بوركينا فاسو في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

واعيد مباراة مصر القادمة في بطولة الامم الأفريقية ، حيث يلتقى المنتخب الوطنى يوم الاربعاء القادم مع نظيره بوركينا فاسو فى مباراة مصيرية ضمن منافسات نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالجابون، ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن منتخب الفراعنة قد تأهل إلى دور الثمانية متصدرًا المجموعة الرابعة بسبع نقاط، بعد التعادل مع مالى والفوز على كل من أوغندا وغانا.

ومن ثم تفوق علي المغرب في المباراة التي أقيمت مساء الاحد بهدف مقابل لا شئ.

مباراة مصر و بوركينا فاسو

كاس امم افريقيا الدور نصف النهائي

الأربعاء، 1 فبراير, 9:00 م

ملعب دانغونج

تنقل مباراة مصر و بوركينا فاسو عبر قنوات فى بث مباشر beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR و beIN SPORTS 2 HD FR.

موقف منتخب مصر فى كأس أمم افريقيا

منتخب الفراعنة خاض أولى مبارياتهم أمام منتخب مالى وانتهت بالتعادل السلبى، فيما انتهت مباراة الجولة الثانية مع أوغندا بهدف للفراعنة دون رد أحرزه عبد الله السعيد، ثم فوز بهدف دون رد أيضا مع منتخب غانا ليتأهل لمباريات ربع النهائى بمواجهة المغرب، ليفوز الفراعنة بهدف عبدالله السعيد.

ويذكر أن منتخب مصر قد خاض مبارياته السابقة فى الدور الأول وربع النهائى بالبطولة على ملعب بورت جنتيل.

تاريخ المواجهة بين مصر وبوركينا فاسو

وعن تاريخ المواجهة بين الفريقين بأمم أفريقيا فإن اول لقاء خاضه الفراعنة امام بوركينا فاسو كان بدورة الالعاب الافريقية التي تقام في نيجيريا وقتها بعام الانتصار 1973 وهو لقاء شبه رسمي وقد فاز فيه الفراعنة بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدفين.

بعدها التقي الفريقان بكاس الامم الافريقية المقامة في بوركينا فاسو نفسها وفاز المنتخب بهدفين دون رد بواسطة حسام حسن.

وفي عام 2000 التقي الفريقين مرة اخري في دور المجموعات بكاس الامم الافريقية المقامة في نيجيريا وفاز منتخب مصر وقتها باربعة اهداف مقابل هدفين رغم هزيمته في البداية بهدفين في اول نصف ساعة وغير النتيجة في اخر الدقائق

ثم التقي المنتخبين في ثلاث وديات، الاولي كانت في عام 2002 وانتهت بالتعادل الايجابي بين المنتخبين بهدفين لكل فريق حيث نجحت مصر بالتقدم بهدفين دون مقابل عن طريق احمد حسن الصقر واحمد صلاح حسني.

ثم استطاعت بوركينا تعديل النتيجة عن طريق عمر بارو وموموني داجانو المواجهة كانت في ستاد القاهرة الدولي، الودية التالية كانت في عام 2004 بستاد بورسعيد وانتهت ايضا بالتعادل الايجابي بهدف لكل منتخب نجح بالتقدم منتخب بوركينا عن طريق موموني داجانو وتعادلت مصر عن طريق احمد بلال.

وجاء اللقاء الودي الاخير الذي أقيم العام الماضي بملعب برج العرب وانتهي بفوز الفراعنة بهدفين دون رد احرزهم عبدالله السعيد.

أعلن الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، عن برنامج الفراعنة قبل مواجهة نظيره بوركينا فاسو فى مباراة نصف نهائى بطولة الأمم الأفريقية فى الجابون، والتى تقام فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، بملعب لاميتى بمدينة ليبرفيل العاصمة الجابونية.

ويتضمن البرنامج، محاضرة بالفيديو للاعبين فى حضور الجهاز الفنى فى الثانية ظهرا، لمتابعة أهم نقاط الفريق البوركينى وعناصر القوة والضعف به لمدة نصف ساعة، ويعقبها تناول وجبة الغداء فى الثانية والنصف ظهرا.

ومنح الجهاز الفنى للمنتخب اللاعبين راحة فى الغرف، حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً، حيث يتناول اللاعبون وجبة خفيفة، لمدة نصف ساعة، على أن يبدأ الاجتماع الفنى والمحاضرة عند السادسة مساءً ولمدة ربع ساعة فقط

وقرر الجهاز الفنى للفراعنة أن يتحرك الفريق إلى استاد لاميتيه عند السابعة إلا الربع، ليصل إلى الملعب فى السابعة، استعدادا لضربة بداية اللقاء عند التاسعة مساءً.

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شبكةعيونالإخبارية

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