حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: النفقات لا تتوازن مع دخلك في العمل، وهذا قد يضطرك إلى قبول أعمال إضافية لتأمين حاجات العائلة



عاطفياً: اهتمام الشريك بك أكثر من أن يوصف، فهو يضحي بأغلى ما عنده من أجل أن تكون مرتاحاً في العلاقة



صحياً: حاول أن تركز على الطعام الصحي والفواكه والخضروات النيئة وقلل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وستشعر بأنك نشيط ومغمور بالطاقة الإيجابية

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

شبكةعيونالإخبارية

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