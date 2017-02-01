علاج سريع لإحتقان الحلق المزمن خلال فصل الشتاء

سمر العشري

أسباب إحتقان الحلق متعددة فقد تكون بسبب بكتيرى اوهجوم فيروسى، ومن الممكن ان تصل الحالة الى إلتهاب فى الحلق، فهناك فرق كبير بين الإلتهاب وإحتقان الحلق الذى غالباً ما نصاب به في فصل الشتاء، والإحتقان عادة ما يبقى لمدة أسبوع وتزول اعراضة دون تدخل الطبيب، وذالك إذا قمنا بالإهتمام بالأمر قبل ان يصل الى إلتهاب فى الحلق المرحلة التى تلى الإحتقان.

كيف نعرف اننا مصابين بإحتقان الحلق؟

1. الآم في الحلق .

2. إرتفاع حرارة الجسم .

3. الشعور بالبرد .

4. التقيؤ .

5. الآم في جميع أنحاء الجسم والعظام والمفاصل .

6. صداع شديد .

7. السعال .

8. الآم في الأذن .

9. فقد الشهية للأكل .

10. العطاس والرشح من الأنف .

11. إنتفاخ وإحمرار وظهور بقع على اللوز والعقد الليمفاوية .

12. خشونة في الصوت .

كيف يمكننا علاج إحتقان الحلق والتخفيف من أعراضه ؟

1 الإكثار من تناول الشوربات المضاف إليها عصير الليمون.

2 تناول الكثير من السوائل الساخنة مثل الينسون والزنجبيل والقرفة.

3 غرغرة الحلق بالماء الدافىء المضاف اليه الملح أكثر من مره خلال اليوم وذالك لتعقيم الحلق.

كما ننصح للوقاية من إحتقان الحلق الإبتعاد عن الأشخاص اللذين يعانون من هذا المرض وعدم استخدام أدواتهم الشخصية ، والمحافظة على النّظافة الشخصية.

شبكةعيونالإخبارية

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