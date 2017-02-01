ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم الأربعاء 2017/2/1

سمر العشري

وصلت العملة الأمريكية في بنك الأهلي المتحد أمس إلى 18.85 جنيه للشراء مقابل الجنيه ، وقد بدأت تعاملات تداول أسعار العملات اليوم الأربعاء 1/2/2017 ارتفاع جديد ، حيث تعيش أسعار العملات مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء حالة من عدم الاستقرار، فقد جاء قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، بمثابة الصاعقة ليؤثر بشدة على الافتصاد المصري الذي انهار وانهارت معه معظم الصناعات مع ارتفاع أسعار الدولار، وأكد خبراء في الاقتصاد أن كل ما يتداول عن هبوط أسعار الدولار هو أمر مؤقت بسبب تقفيل حسابات الشركات .

سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك :

سعر الدولار اليوم الأربعاء في السوق السوداء :

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 19.25 جنيه للشراء مقابل 19.50 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تمر بها مصر للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

شبكةعيونالإخبارية

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