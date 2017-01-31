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القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو وموعد المباراة

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القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو وموعد المباراة القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو وموعد المباراة

تردد القنوات الناقلة لمباراة وبوركينا فاسو ، يلتقي منتخب مصر  الوطني لكرة القددم مع نظيره منتخب بوركينا فاسو يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 فبراير 2017 في مباراة التي ستجممع بينهما في الدور نصف النهائي من بطولة كأس امم افريقيا 2017 المقامة في الجابون وتأتي مباراة  مصر في الدور نصف النهائي بعدما حقق المصري مفاجآت عديدة اثناء مشواره في البطولة بعد تغلبه على منتخب غانا بهدف نظيف وكذلك تغلبه على منتخب المغرب بهدف مقابل لا شئ.

مباراة مصر وبوركينا فاسو :

وتقام مباراة مصر وبوركينا فاسو غداً الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة السابععة بتوقيت  جرينتش ويؤدي منتخب مصر المباراة بعد تعادله السلبي مع منتخب مالي وفوزه على منتخب غانا والمغرب في الدور الأول ودور ربع النهائي من البطولة.

ملعب المباراة :

من المقرر أن تقام مباراة مصر وبوركينا فاسو على “ملعب لاميتي” بالعاصمة الجابونية ليبرافيل وقد خاض المنتخب مرانه الأول على ملعب المباراة في تمام السابعة من مساء اليوم استعداداً للمباراة الهامة المرتقبة مع المنتخب البوركيني ، وقد خاض المنتخب المصري مباراياته في الدورالأول والدور ربع النهائي على ملعب بورت جنتيل في الجابون.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو :

ستذاع مباراة مصر وبوركينا فاسو حصرياً على مجموعة قنوات بين سبورت – beIN SPORTS الرياضية المدفوعة ، لكن يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة مصر على عدد من القنوات المجانية الأجنبية التي تبث على بعض الأقمار الصناعية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو :

قمر يوروبيرد 9 شرق Eutelsat 9A.

هذه القنوات ، تعمل فقط على ريسيفر إتش دي.
• قناة TVT International
• قناة RTB TV
التردد 11900 أفقي 27500

قمر تركيا 42 درجة شرق

قناة Tivibu sport HD التركية الناقلة للبطولة

التردد 11853

أفقي

25000

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في كأس أمم افريقيا 2017 فى الجابون :

القناة الناقلة لمباراة مصر والمغرب القمر الصناعي تردد القناة الترميز
RT1 عرب سات 12073 H 27500
قناة مالى المفتوحة يوتيل سات 11222 V 27496
قناة TPA الأنجولية يوتيل سات 10721 V  
قناة RTS السنغالية يوتيل سات 11221 V

مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو :

القناة القمر التردد القطبية
تيلي تشاد نايل سات 12379 أفقي
Tivibu Spor 1 هيسباسات 11853 أفقي
beIN Sports Max سهيل سات 11566 أفقي
TPA ANGOLA Eutelsat 10721 H 22000
ORTM  المالية أوتيل سات 12728 أفقي

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو :

تردد قناة بي أن سبورتس Bein sports HD2 الناقل الحصري لمباريات  كأسس امم افريقيا  2017 في الجابون
التردد : 12284 عمودي
معدل الترميز : 27500
القمر : Nilesat at 7.0°W

تردد قناة بي أن سبورتس Bein sports HD12
بي أن سبورتس Bein sports HD14
بي أن سبورتس Bein sports HD15
التردد : 11446 أفقي
معدل الترميز : 27500
القمر : Nilesat at 7.0°W

تردد قناة بي إن سبورتس الفرنسية Bein sports.
التردد : 11096 أفقي علي الهوتبيرد
التردد : 113766 عمودي علي الأسترا

تردد قناة سكاي البريطانية Sky Sport UK
التردد : 11798 أفقي
معدل الترميز : 29500
القمر : Astra 2A

تردد قناة فوكس Fox Sport
التردد : 12054 أفقي
التردد : 11843 أفقي
معدل الترميز : 27500
القمر : Hot Bird

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رئيس قسم الأخبار

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