القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو وموعد المباراة

سمر العشري

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو ، يلتقي منتخب مصر الوطني لكرة القددم مع نظيره منتخب بوركينا فاسو يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 فبراير 2017 في مباراة التي ستجممع بينهما في الدور نصف النهائي من بطولة كأس امم افريقيا 2017 المقامة في الجابون وتأتي مباراة مصر في الدور نصف النهائي بعدما حقق المنتخب المصري مفاجآت عديدة اثناء مشواره في البطولة بعد تغلبه على منتخب غانا بهدف نظيف وكذلك تغلبه على منتخب المغرب بهدف مقابل لا شئ.

مباراة مصر وبوركينا فاسو :

وتقام مباراة مصر وبوركينا فاسو غداً الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة السابععة بتوقيت جرينتش ويؤدي منتخب مصر المباراة بعد تعادله السلبي مع منتخب مالي وفوزه على منتخب غانا والمغرب في الدور الأول ودور ربع النهائي من البطولة.

ملعب المباراة :

من المقرر أن تقام مباراة مصر وبوركينا فاسو على “ملعب لاميتي” بالعاصمة الجابونية ليبرافيل وقد خاض المنتخب مرانه الأول على ملعب المباراة في تمام السابعة من مساء اليوم استعداداً للمباراة الهامة المرتقبة مع المنتخب البوركيني ، وقد خاض المنتخب المصري مباراياته في الدورالأول والدور ربع النهائي على ملعب بورت جنتيل في الجابون.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو :

ستذاع مباراة مصر وبوركينا فاسو حصرياً على مجموعة قنوات شبكة بين سبورت – beIN SPORTS الرياضية المدفوعة ، لكن يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة مصر على عدد من القنوات المجانية الأجنبية التي تبث على بعض الأقمار الصناعية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو :

قمر يوروبيرد 9 شرق Eutelsat 9A.

هذه القنوات ، تعمل فقط على ريسيفر إتش دي.

• قناة TVT International

• قناة RTB TV

التردد 11900 أفقي 27500

قمر تركيا 42 درجة شرق

قناة Tivibu sport HD التركية الناقلة للبطولة

التردد 11853

أفقي

25000

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في كأس أمم افريقيا 2017 فى الجابون : القناة الناقلة لمباراة مصر والمغرب القمر الصناعي تردد القناة الترميز RT1 عرب سات 12073 H 27500 قناة مالى المفتوحة يوتيل سات 11222 V 27496 قناة TPA الأنجولية يوتيل سات 10721 V قناة RTS السنغالية يوتيل سات 11221 V مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو : القناة القمر التردد القطبية تيلي تشاد نايل سات 12379 أفقي Tivibu Spor 1 هيسباسات 11853 أفقي beIN Sports Max سهيل سات 11566 أفقي TPA ANGOLA Eutelsat 10721 H 22000 ORTM المالية أوتيل سات 12728 أفقي تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو : تردد قناة بي أن سبورتس Bein sports HD2 الناقل الحصري لمباريات كأسس امم افريقيا 2017 في الجابون

التردد : 12284 عمودي

معدل الترميز : 27500

القمر : Nilesat at 7.0°W تردد قناة بي أن سبورتس Bein sports HD12

بي أن سبورتس Bein sports HD14

بي أن سبورتس Bein sports HD15

التردد : 11446 أفقي

معدل الترميز : 27500

القمر : Nilesat at 7.0°W تردد قناة بي إن سبورتس الفرنسية Bein sports.

التردد : 11096 أفقي علي الهوتبيرد

التردد : 113766 عمودي علي الأسترا تردد قناة سكاي البريطانية Sky Sport UK

التردد : 11798 أفقي

معدل الترميز : 29500

القمر : Astra 2A تردد قناة فوكس Fox Sport

التردد : 12054 أفقي

التردد : 11843 أفقي

معدل الترميز : 27500

القمر : Hot Bird

شبكةعيونالإخبارية

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