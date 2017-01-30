سمر العشري

هناك الكثير من الطرق الطبيعية التي تساعد في علاج تورم القدم في هذا المقال تعرف على اهم الطرق لعلاج تورم القدم .

تورم القدمين والكاحلين

هو نتيجة لتراكم السوائل داخل الأنسجة والعضلات. وفي الأشخاص الأصحاء، يحدث تورم القدم أحياناً بشكل عفوي ويحل إذ ما تم أخذ قسط من الراحة ورفع القدمين. أما في حالة استمرار الورم أو ازدياد التورم ، فهنا وجب الإنتباه للأمر وأخذه مأخذ الجد فهو يمكن أن يتسبب بمضاعفات، بما في ذلك صلابة وتورم مزمن و مؤلم أو إحداث ندوب بالأنسجة و تقرحات بالجلد، بالإضافة إلى ذلك قد يتسبب التورم بصعوبة في المشي، وزيادة خطر العدوى من البكتيريا المحيطة ، وقد يترافق الأمر مع انخفاض في الدورة الدموية.



إن المصطلح الطبي للتورم المفرط للقدم وأسفل الساق هو الوذمة المحيطية ، ويمكن أن تحدث الوذمة المحيطية لأي شخص في أي عمر، ولكن هذه الحالة تكون أكثر شيوعا بين البالغين. ويمكن أن تكون تجربة كبار السن للوذمة الطرفية ناتجة عن التقدم في الأمر وقد تترافق مع وجود مشاكل في العضلات والأوعية الدموية ، ومع الحالات الطبية الأخرى مثل مرض السكري، كما أن الرياضيين أو الأشخاص الذين ينخرطون في أنشطة عالية التأثير يكونون عرضة للوذمة الطرفية بشكل أكبر من غيرهم .

ما الذي يسبب انتفاخ الأقدام ؟

هناك أسباب مختلفة للوذمة المحيطية، بما في ذلك:التعرض للإصابة أو الصدمة، مثل تعرض القدم للإلتواء أو تعرض العظم للكسر ، وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص ذوي الوزن المرتفع حيث أن الوزن يسبب ثقلاً إضافياً على الأقدام مما يتسبب بتورمها وغيرها من المشاكل الجمة التي تترافق مع الوزن ، وتعتبر مشاكل الأقدام وتورمها حالة شائعةً في مرحلة الشيخوخة وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة الحامل أو الفتاة في وقت الدورة الشهرية حيث قد تترافق هذه المراحل مع تعب عام وقد يظهر هذا التعب بشكل الم في الأقدام وتورم ، ويشار إلى أن تورم الأقدام قد يكون على إرتباط مباشر بشرب الكحول أو تناول كميات كبيرة من الملح وكذلك بالنسبة لأخذ موضع واحد من الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة من الزمن ولا بد من الإشارة إلى أن بعض أنواع الأدوية مثل أدوية السكري، وارتفاع الإستروجين حبوب منع الحمل، مضادات الاكتئاب، الستيرويدات، و حاصرات قنوات الكالسيوم قد تتسبب بتورم الأقدام .

10 طرق طبيعية لعلاج تورم القدم

1- المعالجة المائية :

هذا النوع من العلاج المائي، الذي يشمل كلا من الماء البارد والحار، وهو فعال للغاية للحد من التورم في القدمين. بينما الماء الدافئ يساعد على تحسين الدورة الدموية، والماء البارد يساعد على تخفيف التورم والالتهابات. كل ما عليك القيام به هو نقع قدميك في الماء الدافئ لمدة 3 إلى 4 دقائق، وبعدها على الفور في الماء البارد لمدة 1 دقيقة.

واصلي هذه الطريقة بالتناوب لمدة 15 إلى 20 دقيقة. كرري هذا العلاج عدة مرات يوميا حتى الحصول على الإغاثة.

2- التدليك :

تدليك القدم هي واحدة من أفضل العلاجات لتورم القدمين. كما أنه يخلق الضغط على المنطقة المصابة التي تساعد على استرخاء العضلات المؤلمة وتحسين الدورة الدموية. كل ما عليك القيام به هو فرك بعض من زيت الخردل الحار أو زيت الزيتون على المنطقة المتضررة مع التدليك بلطف لمدة 5 دقائق في اتجاه تصاعدي، بدلا من الهبوط. تجنبي الكثير من الضغط. كرري هذه العملية عدة مرات في اليوم. للحصول على نتائج أفضل تدليك القادمين أثناء أو بعد الاستحمام.

ملاحظة: إذا كان يرجع تورم في القدمين لفترة الحمل، عليك رؤية المعالج المتخصص في التدليك قبل الولادة.

3- ابسوم الملح :

يعمل ابسوم الملح على تخفيف التورم والألم وعدم الراحة. كما يمتص الجلد كبريتات المغنيسيوم بسهولة ويساعد على تحسين الدورة الدموية وتخفيف التورم. كما أن هذه الطريقه تساعد في علاج القرحة، والعضلات والتخفيف من التعب والتخلص من رائحة القدم. كل ما عليك القيام به هو خلط نصف كوب من الملح الانكليزي في حوض القدم مملوء بالماء الدافئ. انقعي القدمين المتورمين في هذا الحل لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

كرري هذه العملية 3 مرات في الأسبوع.

4- الزنجبيل :

الزنجبيل هو مدر للبول الطبيعي ويساعد في علاج تورم القدمين. كما أنه يساعد على تخفيف الصوديوم، وهو العامل الرئيسي وراء التورم. وبالإضافة إلى ذلك، خاصيته المضادة للالتهابات تساعد على تخفيف التورم. قومي بتدليك القدمين مع زيت الزنجبيل عدة مرات يوميا. يمكنك أيضا شرب 2-3 أكواب من شاي الزنجبيل أو مضغ بعض شرائح الزنجبيل الخام.

5- الهندباء :

الهندباء مدرة للبول وتساعد الجسم على استقلاب السوائل الإضافية، مما يجعلها علاجا رائعا لتورم القدمين. كما أنها تساعد على تنظيم مستوى الصوديوم في الجسم. كل ما عليك القيام به هو خلط 1 ملعقة صغيرة من أوراق الهندباء الطازجة أو المجففة في كوب من الماء الساخن وتغطيتها لمدة 5 دقائق. بعد ذلك قومي بشرب هذا الشاي العشبي 2 أو 3 مرات في اليوم. يمكنك أيضا أخذ مكملات الهندباء الغذائية، ولكن بعد استشارة الطبيب.

6- المياه والليمون :

الماء مع الليمون يساعد على طرد السوائل الزائدة والسموم من الجسم، والتي يمكن أن تقلل من التورم في القدمين ومناطق أخرى من الجسم بسبب احتباس الماء. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد على ابقاء الجسم رطب ويوفر خصائص مضادة للالتهابات. كل ما عليك القيام به هو خلط 2 ملاعق طعام من عصير الليمون في كوب من الماء الدافئ وإضافة إليه القليل من العسل الخام لتحلية. بعد ذلك يمكنك شرب المزيج عدة مرات يوميا.

7- خل التفاح :

يساعد خل التفاح على تخفيف تورم القدمين. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد في تقليل احتباس السوائل، وهو سبب شائع لتورم في القدمين.

قومي بخلط كميات متساوية من الماء الدافئ في لتر من خل التفاح. بللي منشفة في هذا الحل، والتخلص من السائل الزائد ثم لف هذه المنشفة حول تورم القدمين وتركها لمدة 10 دقائق، كرري هذه الطريقة عدة مرات يوميا. يمكنك أيضا، إضافة 2 ملاعق كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء. إضافته بعض من العسل الخام ويشرب مرتين يوميا.

8- بذور الكزبرة :

بذور الكزبرة تحتوي على مضادات للالتهابات وتساعد على تقليل التورم وكذلك تحسين الدورة الدموية . كل ما عليك القيام به هو غلي 2-3 ملاعق صغيرة من بذور الكزبرة في كوب من الماء، اتركي هذا الشاي حتى يبرد قليلا ثم يشرب. اتبعي هذا العلاج مرتين في اليوم حتى الحصول على الإغاثة.

9- ممارسة الرياضة :

ممارسة الرياضة البدنية المنتظمة مهمة لمنع تورم القدمين. الرياضة تقوم بتنشيط الدورة الدموية وتمنع الدم من التجميع في الأطراف السفلى. أيضا السباحة هي واحدة من أفضل التمارين التي يمكنك القيام بها لتخفيف التورم وتخفيف الالتهاب والألم. استمتعي ب30 دقيقة من المشي أو الركض، على الأقل 5 أيام في الأسبوع. كما يمكنك القيام ببعض اليوغا يوميا للمساعدة على تحسين الدورة الدموية.

10- المغنيسيوم :

نقص المغنيسيوم في الجسم يمكن أن يساهم أيضا في تورم القدمين. كما أن تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم تساعد في مكافحة هذه المشكلة. تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل خضار الورقية الخضراء والمكسرات والبذور والأسماك وفول الصويا والأفوكادو والموز والشوكولاته الداكنة. يمكنك أيضا أخذ مكملات المغنيسيوم، ولكن بعد استشارة الطبيب.

ملاحظة: الأشخاص الذين يعانون أن أمراض القلب أو أمراض الكلى عليهم تجنب تناول مكملات المغنيسيوم.

متى يجب مراجعة الطبيب ؟

إنّ التورم المستمر في قدم واحدة أو كلا القدمين قد يشير إلى وجود مشكلة حقيقية لذا لا بد من التماس العناية الطبية الفورية من الطبيب المختص ، وفي حالة اقترن التورم بأعراض أخرى مثل الألم، والحمى، والإحمرار، والدفء. فهذه تعتبر مؤشراً إضافياً إلى ضرورة مراجعة الطبيب ، أما إذا كنت حاملاً وتشعرين بالقلق إزاء تورم القدمين الخاص بك، فلا بئس من استشارة طبية لأجل الراحة النفسية والاطمئنان .