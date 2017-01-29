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وصفة روسية للتخلص من شعر الجسم نهائيا وإلى الأبد

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وصفة روسية للتخلص من شعر الجسم نهائيا وإلى الأبد وصفة روسية للتخلص من شعر الجسم نهائيا وإلى الأبد

كل سيده تهتم جداً بنظافتها الشخصية وجمالها وتعلم جيدا أن التخلص من الشعر الموجود في الجسم وخاصه شعر الوجه يستغرق وقت وتعب وعناء وأيضا ضيق وقلق كبير لكل انثي، وعادة ما تكون المنتجات المباعة في الأسواق ذات تأثير ضعيف وغير مرضي لأغلب السيدات وغالباً ما يكلفها الكثير.
 
ولكن مع هذه الخلطة الروسية المميزة لا داعي للقلق لأنها سهله وبسيطه ويمكن تجهيزها في البيت بسهوله ولا آثار جانبية  ضارة لبشرتك جراء استخدامها وسوف تلاحظين في البداية أن الشعر خفيف جدا ومع التكرار سيختفي نهائياً واليكم مكوناتها:
(حبات من الجوز غير المقشر , مياه للعجن)
أولاً : نقوم بتجفيف الجوز جيدا ونحرقه حتي يتفحم.
ثانيا : نضع الفحم الذي ينتج من حرق الجوز علي الماء ونقوم بخلطه حتي يصبح مثل المعجون .
ثالثا : نترك المعجون لمده 12 ساعه.
 
 

ثم نحضر قطنه صغيره ونبللها من المعجون وندهن بها الجزء المراد إزالة الشعر منه وتركه لمده 30 دقيقه ونكررها 3 مرات يوميا حتي نشعر بالفرق جربوها وستحصلون علي جسم خالي من الشعر وناعم وجميل .
 

 

 

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رئيس قسم الأخبار